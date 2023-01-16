中國援俄，其實不用如美國、西方援烏那樣供應軍備，中國只需做的是正常的貿易和融資。一是供應國防工業生產所需的機器、零部件、物料，讓俄羅斯的企業去組裝生產。中國可提供貿易融資和豁免關稅，這與美國給烏克蘭武器的長期租賃方法不同，純屬貿易融資，不是長期貸款，也不涉及提供整件武器。

二是中國可與俄羅斯本幣互換，用人民幣換來盧布，只是外匯交易，不涉及貿易或融資。中國取得盧布可支付從俄羅斯的進口，包括能源、木材、礦產、海魚等。俄羅斯取得人民幣，便往伊朗、北韓支付進口武器的費用，包括北韓的火炮彈藥、伊朗的無人飛機。北韓與伊朗取得人民幣後，也可以向中國進口各種物資。中俄做法是擴大人民幣與盧布的發行和跨境流通，這樣不涉西方外幣，不用經美國主導的SWIFT體系，免受制裁，也形成更大範圍的人民幣與盧布國際流通、結算的作用，推動非美國控制的SWIFT的中俄伊系統的發展。

三是中國投資俄羅斯國防工業產業鏈上游企業，注入資金、人才與技術，提升與擴大俄羅斯國防工業的產能和成效。各種武器，包括導彈等，都有龐大的組部件數目，絕大部分屬民用，為了即時產生作用，中國投資俄境的企業以加工為主，背後是中國國防工業裏有不少俄羅斯標準與制式的經驗和生產能力。轉移機器、人才與資金，可短期形成龐大的生產力，彌補俄羅斯現有生產的缺口。

以上的例子並不是中國軍援俄羅斯，與美國、西方各國赤裸裸的軍援不同。中俄是全面戰略協作夥伴，工業貿易合作理應加強。至於美國等的制裁，即使中國不作任何舉動，也動輒會被制裁，中國應已有應付制裁之法，毋須驚慌。

外交部長秦剛說中國不結盟、不對抗、不針對第三國。這樣的外交口號屬套話。美國為首的西方處處違反，中國不可能作永久的中立國，如瑞士已放棄中立，永久中立的土庫曼則與中國共建命運共同體，命運共同體亦是結盟的另一形式。現在已不是上世紀50年代中共初建國之時，在蘇聯瓦解後，帝國主義的壓迫更為惡劣和嚴重，中國對美國可據理力爭，曉以大義，卻不能迷信西方製造出來的虛假道理，自縛手腳，犧牲國家利益。

中國參與的是大國角力，應有大國角力的智慧和魄力。