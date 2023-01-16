俄烏之戰打了快一年，若以現在的戰況就停戰收手，美國藉此打垮或削弱俄羅斯、轉身全力打擊中國的圖謀肯定達不到，藉此削弱歐洲的目的也肯定達不到。俄烏只有大打狠打，北約捲進去，戰火燒歐洲、燒俄羅斯，就差沒有使用戰略核武器了，打成土崩魚爛的局面，美國才能實現戰略目的。

然而，誰也控制不了戰爭打到甚麼程度，美國也控制不了戰爭打不到自己頭上，控制不了美國本土不受攻擊。美國一旦深度捲入戰爭，在削弱俄歐的同時，也將大大削弱自己，它還能有多少力量打擊中國？這個時候不會成為中國大陸武統台灣的良好戰機嗎？

美國一直想把台灣問題烏克蘭化，搞「以台制華」，拿台灣當槍使。美國打擊和削弱俄羅斯的最有效辦法，就是通過戰爭手段，就是挑起俄烏戰爭；美國也想照此辦理，利用和支持台獨分裂勢力挑起台海戰爭，破壞中國統一，從根本上打擊削弱中國。美國的這個戰略和挑起戰爭的套路，目前已在俄烏戰爭中推行，能不能推行到中國頭上呢？這件事是大概率的。能夠讓美國戰略受挫和緩行的，是它對俄烏之戰失控，把自己捲進去，是烏克蘭這桿槍被打爛，北約這門炮也不行，老美要親下戰場，或者不得不被拖進戰爭，讓它不能隔岸觀火，而是引火上身被燒傷，讓它打的「代理人戰爭」擴大成美俄大戰，而這個趨勢正在形成。

中國正在靜觀其變。不過，中南海對台灣問題的解決、對祖國統一的實現，早有一套自己的原則、立場和戰略方針及部署。世界上有沒有俄烏之戰、有沒有俄美之戰、有沒有美國「以台制華」，大陸都會以文武兩手實現祖國統一，這是早已確定和不變的。這件事，誰敢阻擋和破壞，北京一定會拚死反擊，絕不客氣。不過，戰機也十分重要，可讓大陸以最小的代價取得最大的成果。美國自顧不暇之時，自然就是中國實現統一的最佳時機。