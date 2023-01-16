南韓外長朴振日前在談到中美韓三國關係時誇誇其談，聲稱中韓關係若想更加密切，中國就需要嚴格遵守國際準則和規則，符合南韓追求的價值觀。按照其說法，中國必須像南韓那樣加入美國「大家庭」，一切聽令於華盛頓，中韓關係才能有實質性進展。這是甚麼混帳邏輯？中國有本身的價值觀，有自己的發展道路，有行之有效的政治制度，為何要跟隨美國那一套？為何要符合南韓價值觀？南韓甘願充當美國附庸，難道中國也要像它那樣犯賤？

南韓和日本一樣，雖然都是經濟發達國家，但都不是主權獨立的完整國家，因為他們都被美國軍事佔領，是美國在亞洲勢力的延伸，是美國霸權的奴僕，在國際上沒有政治外交軍事地位，自然也就沒有國際話語權。這種國家毫無獨立自主可言，甚至連最起碼的尊嚴也沒有，只能夠充當美國應聲蟲，還侈談甚麼國際準則和價值觀，可謂天大笑話。中韓關係無法更加密切，責任在南韓而不在中國，受損的也是南韓而不是中國，難道首爾連如此簡單的道理也不懂？中國旅客避而遠之，到底是誰的損失，難道首爾連這筆帳也不會算嗎？

其實，中韓關係曾有一段時間頗為「密切」，雙方經貿往來日益頻繁，南韓對中國市場的依賴程度愈來愈高。但自從南韓在美國唆擺之下引進薩德系統，惡意針對中國，中韓關係便急轉直下，尤其是尹錫悅政府上台後，「親美拒中」的立場更加明顯。最近南韓政府在入境檢疫方面故意刁難甚至歧視中國旅客，主要就是為了取悅美國，但很明顯，此舉無異於搬石頭砸自己，最終受害的只能是南韓。

道理很簡單，南韓根本沒有本錢跟中國作對。一來經貿高度依賴中國市場，二來面對北韓軍事和政治壓力，南韓肆意挑釁中國這個強鄰，只能自食其果。南韓對華貿易連續30年錄得順差，最近開始出現逆差，原因何在，首爾當局有沒有認真檢討？就以三星手機來說，一度佔據中國市場20%以上份額，現在已降至不足1%，雖然有各種原因，但主要還是南韓自己造成。南韓是中國鄰邦，偏要充當美國遏華打手，當然不可能有好結果。

中國要對付南韓其實很容易，不妨以其人之道還治其身。南韓緊抱美國大腿，不斷挑釁中國，中國只需全力扶持北韓，就足以令首爾寢食難安。