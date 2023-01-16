美國借中國疫情大玩針對，響應得最歡的是日韓，兩國均要求中國旅客入境後掛上牌子或繩子以資識別，結果激怒中國，現已暫停向兩國公民發出赴華短期簽證。以兩國與中國經貿關係極度密切觀之，一旦內地又鬧出反日和限韓風暴，勢必打擊兩國疫後經濟。

日韓兩國領導人在國內皆民望低殘，惟有緊抱山姆大叔大腿，博取國內極右派支持，尤以日本的岸田文雄反華情緒莫名高漲。他日前在華盛頓舉行記招，總結歐美5國訪問行程時表示，已與美英法意加5國領導人達成共識，必須在5月於日本廣島舉行的7大工業國峰會上，捍衞基於法治的國際秩序，反對俄羅斯出兵烏克蘭，並警告東亞可能成為下個烏克蘭；又聲稱日本周邊局勢愈發不穩，例如出現以武力單方面改變東海及南海現況的意圖。

此段發言名為針對俄羅斯，實為針對中國，司馬昭之心路人皆見。最可笑是岸田又說日中兩國應保持對話，但未有計劃在廣島峰會舉行前與中國國家主席習近平會談。一邊說要保持對話，一邊又跟緊美國反華，一邊又說無法同中國領導人見面，堪稱自說自話，不知所云。

日本一直急欲成為「正常國家」，並一步步實現，計劃到2027財年，國防開支與國內生產總值（GDP）之比將從現在的約1%升至約2%。以當前的GDP計，這將使每年的國防開支達到相當於約800億美元，日本的經濟根本無法支撐，單是失去中國旅客，對經濟已是一大打擊。岸田莫名其妙地反華，究竟對國家有何益處？

答案是，日韓愈大力反華，愈對國家經濟無益，得益只是美國。美國不欲中國變得更強大，在東亞地區挑起風波，各國互相猜忌，一盤散沙當然勝過團結一致。