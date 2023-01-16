中國開放禁疫措施未幾，西方媒體就忙不迭指手畫腳，說北京隱瞞疫情，大量掩蓋危重者和病歿者的數據。美國人則更荒謬，竟然出動人造衞星，拍攝中國多處殮房的情況，並大肆渲染，說殮房外車水馬龍，他們試圖由此證明，中國防疫不力，導致死者纍纍。

實際上，中國從來無意要瞞報數字，新冠疫情禍延全球，一旦開放防疫禁令，染疫後直接或間接導致死亡的個案必然增加，這種情況舉世皆然，因此將實況公開，不見得有何丟人之處，更不必刻意隱瞞。只不過偌大的神州，統計與核實需時，畢竟死亡數字不同股市指數，可以秒秒鐘不停更新。台灣與香港就是天天公布染疫病歿人數，但眾所周知，兩地提供的數字都不完全可靠。寶島有很長一段日子，每天都要補充前幾日漏報的死亡數字，他們為此更發明出一個新名詞，叫做「校正回歸」；香港也有相近的情況，我們則稱為延後數字。

中國內地較為嚴謹，不想老是將數字校來校去，因此不會每日公布染疫的死亡人數，而是集齊充足而可靠的數據後，每隔一段時間才公布一次。近日，國家衞健委公開了新一輪的新冠死亡人數，由上月8日至本月12日，全國醫療機構在院的新冠染疫死亡個案合共為59,938宗。其中因新冠感染導致呼吸功能衰竭死亡的病例，有5,503宗；基礎疾病合併新冠感染死亡病例，則有54,435宗。

上述的數字，內容具體，類別劃分明確，絕不會如某些地區提供的訊息般含糊籠統。早前，外國媒體一直惡意誇大，說中國在新一波疫情中「死得人多」，如今真相終於呈現人前。事實證明，內地疫情的破壞力並無失控，死亡人數也遠不如外界傳聞般多。