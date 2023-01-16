本港新冠感染個案近期維持在每日一萬宗以下，昨日更進一步滑落至六千多宗的水平，疫苗通行證即使一夜之間壽終正寢，究竟有否令疫情失控？答案一目了然。諷刺的是，再有所謂專家發揮後知後覺的視野，大講香港社會接種率高、確診者眾所產生的混合免疫屏障，有條件於農曆新年後進一步放寬防疫措施，如斯見解可謂時刻望着政策的尾燈。

疫苗通行證冚旗而確診宗數不升反跌，有可能是中疫人士倘毋須申領病假，根本有沒有通報也頗成疑問；甚至極端一點的，有打工仔強忍着「新冠感冒」的煎熬，選擇為口奔馳亦非甚麼駭人奇聞；當然，說不定也會有政府盲粉吹噓港官英明，說是「當局捏住了疫情由盛轉衰的關鍵時刻，適時宣布停玩，多麼的精準防控啊！」總之，抗疫的話語權掌握在公權力者手中，「疫苗通」是否停得太遲，只能被打成是「what if」的爭論。

美國疾病控制及預防中心、食品及藥物管理局上周發表聲明，初步數據顯示，65歲或以上人士接種輝瑞「二價疫苗」21天內出現缺血性腦中風的機會，比接種後22天至44天高，目前仍需進一步調查；疫苗公司則表示，無證據表明缺血性中風與該公司的疫苗有關。請問我們的專家，在這一關乎香港市民健康的大事上，做了甚麼研究？抑或又後知後覺地在等疫苗公司「餵料」？

曾看過一個關於專家的段子，指有專家看到兩隻龜一動不動，問農民後得知龜在比試裝死，專家說：「殼上有甲骨文那隻，死了好幾千年吧？」其中一隻龜聞言伸頭出來罵：「這傻×，死了也不吭一聲！」另一隻遂開口道：「專家的話，只有傻×才會信！」或者龜在中國文化中偶帶貶義吧，所以敢言且長壽的人不多，卻造就了大批所謂專家。