香港老字號小店買少見少，屹立深水埗超過60年的中式糕點專門店「坤記士多」，也宣布將於今年5月結業。傳統中式糕點蒸煮頗考功夫，為求新鮮製造，員工凌晨開工做糕點。筆者認識多年的傅先生是第二代掌舵人，子女無意接手，決定結業。

老店結業，令人惋惜，特別是對深水埗街坊來說，包括筆者，坤記糕品店陪伴着大家成長，記載着深水埗的人文情懷，也成為了深水埗的標誌性品牌。

對於坤記結業，筆者感到不捨，自小已幫襯。猶記得當初從政，2007年參與區議會選舉，開始認識店主，至今與傅先生有十多年交情。該店在深水埗港鐵站出口旁，每次早上開「街站」，約7、8點就會看到傅先生在賣糕，大家經常閒話家常。很喜歡吃他的糕點，特別是九層芝麻糕，用石磨米漿逐層蒸煮而成，吃的是那種地道小店懷舊的味道。

近年，糕品店屢次成為米芝蓮推介的街頭小食店，區外居民或遊客每每第一次來到，可能會感到有些好奇，無論是買紅豆糕、九層芝麻糕，店員是逐件按重量出售，每件價錢都會有差異。接着會用上一個薄薄的小型塑膠袋，放進去就遞給你。如果購買量較多，才會用上膠盒包裝。這種不拘一格包裝的風格，正是深水埗懷舊地道的特色。

說起深水埗的品牌地標，就不得不提「梁添刀廠」，那個「頭上一把刀」的地標招牌，因為日久失修，店主日前剛把招牌拆了下來。店主表示已有藝術家接收了，並聯乘區內商場，日後會以藝術品方式向公眾展出。筆者在深水埗成長，深水埗這個地區充滿人情味，有頗多歷史建築及充滿懷舊風味的老店，大家不妨多去深水埗尋寶。