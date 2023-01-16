百足之蟲，死而不僵。當下香港反中亂港勢力在漢奸黎交審及後台被揭後，境內外爪牙動作多多，不就是死而不僵嗎？

中央主管港澳事務官員日前發話，指出香港的分水嶺，「安來才能福來」。「人們不會忘記，香港『修例風波』期間打砸搶燒殺、血腥暴力、無法無天的慘狀」，「香港市民更加深刻體會到『安』之重要」。但「百足之蟲」則繼續搞搞震，實行死雞撐飯蓋反撲。不僵之一，知法犯法。漢奸黎國際法律團隊公然違國際法，撕下法律辯護外衣，赤膊上陣，去信英廷，要求英國政府介入向港府施壓，公開干犯勾結外國勢力、干預香港內部事務，破壞司法獨立審訊；而香港的法律代表羅拔臣律師事務所急忙撇清關係，表示從未作上述委託云云。無他，京官最新發話的分量需考量。那些曾幫口助拳「有益國安法發展」、「有助香港法治」及判他們贏官司的法官好自為之吧！

不僵之二，打親情牌博同情。漢奸黎之子未待國際法律團隊「招老」，便約見英國國會議員，上演哭秦庭，乞求英國首相辛偉誠介入救其父，更發狠話質問為何英國政府不採取任何措施確保他父親獲釋。其實，他大可向英叫陣，倘不出手救其父，便大爆英美合謀顛覆破壞香港的秘密及真相。

不僵之三，爪牙密會商護主陰謀。已被控「煽動他人顛覆國家政權罪」的現代版漢奸何俊仁，被媒體踢爆涉違保釋條件，利用法庭准其保釋醫病空間在獄外串連，頻頻與反中亂港頭目會面，包括同為現代版漢奸的李柱銘、民主黨劉慧卿、公民黨梁家傑、「612」基金吳靄儀及前支聯會常委蔡耀昌、鄧岳君、黃志強，視法官警告「兩不得」的保釋條件如無物。對此，香港國安委絕不應坐視不理。