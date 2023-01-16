日本政府去年12月更改《國家安全保障戰略》、《防衞計劃大綱》和《中期防衞力整備計劃》3份安保文書，其中《國家安全保障戰略》係最高級別安保綱領，更係10年來首次修訂，首次將「最大戰略挑戰」由北韓改為中國，可見對中國的全面敵視已完全浮上面，而日本亦明刀明槍指向中國！

日本除了大增軍費外，首相岸田文雄嘅歐美5國之行，亦處處宣揚中國威脅，令東海和南海安全環境日益緊張；喺意大利，佢將兩國關係升級為戰略夥伴，又倡日意英3國攜手，共同研發第六代隱形戰機F-X，係日本首度與美國以外國家嘅軍備合作。此外，與英國首相辛偉誠簽署「相互准入協定」，即係允許雙方相互部署軍隊，首度允許美國以外嘅外國軍隊進入日本，被稱作日英兩國逾一個世紀以來最重要嘅防衞協定。日本全心投入「印太」攪局，劍指中國，路人皆見矣！

日相岸田去年11月喺泰國曼谷同國家主席習近平會面時，曾老神在在表示：日中作為近鄰，互不構成威脅。事隔僅一個月，卻變臉變得比翻書快，忽然卯足全身吃奶之力，把中國列為「最大戰略挑戰」！至於岸田同美國總統拜登互笠高帽，更是肉麻當有趣，拜登盛讚日本擴軍決定，日本則搖尾表忠，令美國將《日美安保條約》嘅適用範圍擴大至太空，駐日美軍嘅前沿陣勢亦將升級，日本正打算喺距離台灣最近嘅幾個島嶼建立數十個軍火庫，為「台海有事」做準備。

日本除了為虎作倀，亦令台海、東亞和平出現更大危機，佢就算唔信遠親不如近鄰，也不應把中日友好條約拋到外太空！「失其宗本，技能雖多，不若其寡也」！豺狼來了，中國要提早備好獵槍！