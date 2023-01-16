股票被除牌使上市23年的股值「歸零」，人大釋法亦令聘外國律師代辯的花招失靈。隨着審訊排期暫定，早已四面楚歌的「黎智英案」，竟乞庇英國並妄圖招魂「日不落」時期的「治外法權」，衝擊香港的法治和司法獨立，繼又冒出內外兩支法律團隊劃清界線的反高潮。這種「臨終幻覺」亂象，赤裸裸地盡顯涉案人士「反中亂港」的本質、章法大亂的困窘，並預示依法嚴懲難免的未來末路。

正因詐欺罪被定罪服刑的黎智英，所涉的勾結外國勢力、危害國家安全和串謀發布煽動刊物等罪的訴訟安排正有序執行。在這關鍵時刻，黎的國際法律團隊先後約晤英國官員和議員，並去信要求在案件審訊前與首相辛偉誠緊急會面，在信中特別形容涉及黎智英的指控「令人深感憂慮」，而且「具有象徵意義」，冀雙方商討以尋求「令黎智英獲釋的可行性」。辛偉誠亦借在下議院接受議員質詢的機會，配合聲稱英國將抵制「中國侵害」，並捍衞香港自由。

其實黎智英的國際法律團隊並非首次要求和英國政要會面，以往亦曾去信英國政客，促請對方介入事件，雖仍只停留在中層官員接見和口惠實未惠的支持，但今次事件已帶出四點新訊息：第一，辛偉誠雖未親身接見，亦未有確切的承諾或行動跟進，卻選擇在國會公開表態，其政治意向明顯。當然，英國早已失落「日不落」時期的威勢，對港既沒「治外法權」，又不具備長臂干預的政治實力，而在黎智英案的法理上，更是「三無族」：無身份、無法理、無管轄權，因而最多亦只能在所謂道德高地或國際輿論上噴政治口水。不過，對於這些扭曲性的言論和粗暴無理的干預，也是不應亦不容存在。

第二，《中英聯合聲明》早於香港回歸後已完成其歷史任務，所謂英國「有權介入香港事務」，法理情何在？至於「捍衞香港自由」，更是夜郎自大式的政治廢話。說到底，任何妄圖以英國的政治觀點介入香港的刑事審訊，公然侵犯中國主權和特區法治，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，需要被嚴肅譴責和被追究相應責任。

第三，作為律師團，為營救被告而不惜捩橫折曲是可以理解，但絕不能衝擊法治底線。案件開審在即，仍積極奔赴外國「告洋狀」，爭取在外國政府協助下尋求「令黎智英獲釋的可行性」，這是企圖利用政治力量干預司法程序，或借用或勾結外國政治力量逃避應有司法審判的歪行，並從另一個側面坐實「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」的指控。

第四，國際法律團隊由黎智英的兒子親自領軍，而相關行動也是經由詳細鋪排，絕非臨時起意，不可能與被告切割，本地律師團的劃清界線，只反映借高度政治化、國際化的英國之行去挑戰《港區國安法》、阻擾司法訴訟的計謀已經失敗，需要另謀對策。對此，大家必須審慎看待。