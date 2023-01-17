娛圈單打：唔扮嘢做自己　笑唔笑我話事

《萬千星輝頒獎典禮》雖已曲終人散，但曾兩奪視后的胡定欣卻意外地成為風頭人物。事緣她被傳媒捕捉到在周嘉洛贏得「最受歡迎電視男角色」時全程黑面，跟身旁藝人笑容滿面截然不同，因此遭網民解讀為對賽果不滿。

事後定欣在社交平台晒出當晚靚相，引來周嘉洛留言，她隨即霸氣回覆嘉洛「我真係冇黑面」並送上恭賀，乾淨利落將小風波平息。日前出席活動再被追問，她再次澄清當時只是沒有表情而非黑面，並揚言「自己平時就係咁」，拒絕全程保持笑容。

唔扮嘢做自己，定欣的真性情反而獲得觀眾讚賞。的確，以她的江湖地位，絕對有本錢這麼做。試想想，當一個人笑與不笑對身價也是毫無影響，當然也不會介意外間的閒言閒語，可以堅持我行我素。定欣早已兩奪視后，每年拍劇一部起兩部止，寧願多花時間享受生活，何必為了滿足外界八卦心理而辛苦自己？

當然，這種境界不是人人做到，特別是仍要顧住飯碗力爭上位的小生花旦，若然被捕捉到黑面，肯定只會招來未紅先驕的詬病。所以說，做自己也要講資格，只有當你想得到的已經全部得到，「上了岸」才有這個本錢。

刻下對定欣來說，一個如意郎君，可能真的抵得上名利萬金。「金牌媒人」阿Bob曾拍心口幫忙牽紅線，無奈感情至今仍未有着落。有口痕友謂，定欣性格太強勢、太港女，因此嚇怕追求者。是否太港女見仁見智，但太強勢可能正是原因，看她連當眾黑面也不怕招惹是非且霸氣化解，沒有一個「壇數」相當的男人，又怎襯得起她？