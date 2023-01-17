功夫茶：人手不足減薪酬　國泰工潮有因由

多勞多得，係天公地道嘅事嚟！之不過家吓香港嘅打工仔，多勞都唔一定多得㗎！呢，近排就有間企業，唔單止要啲員工愈做愈多，仲要啲員工減人工喎；卒之搞到成班員工發起工潮，要求資方正視員工嘅訴求，隨時仲影響埋其他市民添！嗱，講緊嘅就係因管理不善而喺全球最佳航空公司排名節節下跌嘅國泰航空！

是咁的︰國泰空中服務員工會因不滿資方近排持續增加航班數量嘅同時，不斷削減每班航班嘅人手，搞到空中服務員同客人嘅比例嚴重失衡，啲空服員做到有氣冇碇抖；咁都唔止，資方仲堅決維持空服員永久減薪14%至36%嘅安排，又縮減外站休息時間同埋津貼添。查實國泰員工嘅待遇差，並唔係一朝一夕嘅事，工會早就多次發聲，甚至曾經揚言假如得唔到資方正面回應，唔排除會喺農曆新年期間作出進一步行動！

殊不知，國泰擺明唔識驚，係就係有過回應，但內容完全喺度遊花園。忍無可忍嘅工會前日咪喺社交平台宣布，將於今個星期三下午2時至傍晚6時間，喺國泰城附近嘅空地同埋停車場舉行集會，呼籲員工身穿白色上衣到場參加囉！工會仲開宗明義、講清講楚，今次集會係以維護勞工權益為名，目的係引起公眾關注同支持，希望國泰可以正視同埋正面回應員工嘅訴求。

坦白講，工會今次決定以集會嘅形式嚟表達訴求，表現稱得上係相當克制。畢竟換轉喺其他地方，當航空業界勞資雙方談判破裂，勞方想話爭取權益，發起罷工真係家常便飯；隨之而來嘅，自然就係航空交通大受影響，大量航班延誤或取消，最終受害嘅肯定係乘客。不過，工會之所以唔發起罷工等激進行動，都有自己一套考量嘅。畢竟工會自己都講明想爭取公眾嘅關注同支持，就梗係選擇對市民傷害最細嘅方式啦！

比起工會，國泰航空明顯唔止棋差一着，而係差好幾着！首先，要員工收少啲人工但做多啲嘢，本身就點講都唔通；何況國泰連年虧損，並唔止受疫情影響，更重要係管理不善問題，總冇理由高層做得唔好，要前線員工去承受嘅！正常情況下，道理講唔通，都可以試吓動之以情！之不過，喺疫情最嚴重、航空業界幾乎停擺嘅時候，國泰航空冇同員工共度時艱，而係選擇大規模裁員嚟節省開支，依家先同員工講人情，未免太遲啦。

話說回來，逃避都唔係解決問題嘅方法。工會今次就話集會啫，資方繼續不聞不問，容乜易下次真係罷工。一旦罷工，勢必牽連無辜市民，工潮持續，仲有可能打擊整個航運業界，繼而打擊香港經濟復甦步伐，國泰航空到時就真係罪孽深重啦！