正論：五十步笑一百步　所謂監管俱徒勞

一個地區官僚有多糟糕，不必看甚麼驚天動地大事件，單是細心觀察日常生活，身邊周遭發生的問題，便可知大概，行政若真的是滴水不漏，為何投訴滲水個案，卻多是叫天不應，叫地不聞？申訴專員公署被視為現代巡按，曾經高調介入樓宇滲水問題，卻是雷聲大，雨點小，令人感嘆，申訴制度，和其他監察政府制度一樣，都是有名無實。

舊區樓宇漏水問題現象普遍，對不少市民造成困擾，過去5年每年滲水舉報數字，約3.4萬至4.4萬多宗，但不予進一步調查的個案，卻有1.38萬至2.1萬多宗，食環署和屋宇署組成的滲水投訴調查聯合辦事處（滲水辦）處理的個案未及投訴一半數目，屋宇署要有明顯結構問題才會介入。申訴署曾在2008年及2018年對樓宇滲水作出調查，在2020年發表主動調查報告，揭發滲水辦個案積壓問題嚴重，有個案更拖足4年才解決。議員批評樓宇滲水遲遲未解決，質疑申訴署多年來枉有調查，卻空有成效，滲水辦「懶理」調查報告，公署淪為「紙老虎」。

年近歲晚，議員昨日要申訴署「埋數」，除了滲水問題未解決，亦指出康文署因救生員不足而要關閉泳灘一事，公署曾就事件提出建議，但繼續出現相關情況，認為公署提出的建議未能有效落實，成效不彰，要求公署跟進部門的落實情況。申訴專員趙慧賢也實話實說，《申訴專員條例》列明政府的人事任免不屬專員調查範圍，救生員不足問題，只可作建議而不能深入調查。

目前法例下，專員無法定權力要求部門跟進和落實建議。所以公署提出的建議，涉及執行及監管等方面，未必可持續及完全落實，公署只能與部門跟進，要求提交進度及提交證據，若涉及嚴重行政失當，則會交行政長官跟進。申訴署有申訴沒實權，難怪被視為官場上紙老虎，甚至政治花瓶。制度上缺乏有效監察，依靠部門自律，實在是緣木求魚，不切實際。特區政府問責制名存實亡，近年社會特大事故不絕，卻鮮有官員因為問責而下台，自己人監察自己人，又怎會有改善？

機制上雖然還有立法會把關，但在當前行政主導下，議會亦難有作為，不是懷疑議員有否監察政府，亦相信大部分相當盡力，不想做「橡皮圖章」，但到投票階段，為免負上窒礙社會運作之名，要投反對票亦相當有壓力。立法會上月中完成年度會議，但政府將幾項學校工程放在財務委員會最後一次會議，有逼議員通過之嫌，最終財會加插特別會議，有議員雖強調財委會非橡皮圖章，但撥款在大多數支持下通過，亦無可奈何。

所謂監察制度，只是五十步笑一百步，市民有冤無路訴，幸有東方傳媒機構發揮第四權，為民請命，最新鮮熱辣例子是剛開幕的北區石湖墟遊樂場年宵市場，事前準備工作甩漏多多，檔主投訴攤位沒有電力供應，附近的廁所正在裝修，又沒有流動廁所，經本報報道後，當局隨即安排新的承辦商為受影響攤檔接駁電力，並提供流動廁所，供檔戶及市民使用。東方為民發聲，監察行政機關，做實事收實效，眾多尸位素餐的官員，可會汗顏？