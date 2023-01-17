看內地電視劇《縣委書記》，感覺是在中國當官不易，做好官、為人民為千秋事業努力更不易。如《天下長河》所表達的，即使為官者可犧牲功名利祿乃至性命財產以治黃河，功在萬世，卻還是多番挫折。

黃河大治在中共建國之後，因社會主義的為人民服務的初心，因舉國體制的效率，當中當然還有無數人的血汗與犧牲。治黃河這樣大的工程，歷代爭議應把利弊說得清楚，下了決心後，便是純工程項目，依據科學原則、工程能力來進行。

但是，科學不可能解決所有問題，且科學本身只是方法，不是結論。今天的對，條件轉變便可能成錯，社會認識進步後也可以對為錯。即如三峽工程，全國爭論頗大，沒有絕對真理式的定論。又如當前的新冠疫情，哪種防疫方法才是恰當呢？是清零、動態清零抑或乙類乙管？3年裏國人病死者少，乙類乙管下長者病死者眾，病患者億萬，病痛與損失亦不少，經濟民生的恢復便有代價。怎樣取捨呢？就算依照科學，取捨的利弊難以精準確定，連病毒變異亦不可能絕對預測，取捨本身便基本是政治決定，艱難的決定。

回到《縣委書記》一劇。50多年前初讀費孝通的《鄉土中國》，最深印象的是他說中國歷代皇權落不到鄉村基層，縣政府是「鄉土」與皇權的連接部，土紳因此發揮巨大的作用。但縣城以外，皇權並不統治，只能以租庸調之用，最後也是商品化的一條鞭式的收稅。稅收的轉變卻成為鄉土能否安居樂業的因素。

一般來說，太平盛世少，民不聊生、農民起義的多，且成為歷史周期的規律。中共革命是中國史上首次政權直達鄉村基層，組織與動員進行社會大變革。但人民公社也失敗，經濟改革的市場化更回歸小農經濟，只是在市場商品化汪洋大海裏掙扎的小農經濟。由歷史上的出外逃荒變成出外打工，鄉村同樣空洞化，可多了收入和經濟發展。後者的工業、房地產卻同樣地在淘空鄉村。

《縣委書記》敍述的是地方基層官員的難處，受血緣地緣綑綁，卻面對上級的官僚主義，面對發展與安居的矛盾，貪污舞弊的傾向，劇集是輕描淡寫，並不到肉，仍使人看到中國鄉村基層在全國大發展底下的種種問題。最後回到規模農業經營是隱約的回歸農村傳統，規模便有差異，可真的容易共同富裕嗎？