眾所周知，「港人治港」的提出和含義，是針對「一國兩制、高度自治」安排下，中央政府不派官員管治香港。香港回歸後的行政、立法、司法、政治、經濟、文化、教育、民生等等，都由「港人管理」，從行政長官、管治班子到政府的各級管理都由「港人」話事。

政府各級官員是港人，立法會議員是港人，全體司法人員是港人，紀律部隊是港人。而港人就是有香港居民身份證及年滿18歲，他們都有權利參與治港。這些人中，有人有外國護照，有人有多重國籍，但都沒問題。這樣的「港人治港」就是排除了「京人治港」、「京官治港」——中央派官員治港。

中央那時認為，只要掌握了國防、外交及駐軍，香港就跑不了，「港人治港」就不會出現大問題；中央認為，只要充分相信「港人」、充分放權，「港人治港」就能成功。中央也估計到，「港人治港」可能生亂，但有駐港部隊，就亂不到哪兒去，隨時可以平亂。

中央充分相信港人，授權「港人治港」，但是香港這個被英夷統治150年的國際大都市，各方面的情況極為複雜，英美西方勢力土壤深厚，十分強大；香港人的成分和背景也十分複雜，香港的政治精英、商業精英、文化精英、管治精英、社會精英，親英美、戀殖甚至抗拒共產黨擺在嘴臉上，毫無顧忌，有人還以此為榮，以此為「港人治港」所必須，甚至認為，只有這樣的人才配「港人治港」，才是「真正的港人治港」。他們對中央強調「港人治港以愛國者為主」嗤之以鼻，專門排斥打壓。長期以來，港人中的愛國者無不灰頭土臉灰溜溜。

現在暴亂平息，形勢有了根本轉變，中央首先撥亂反正的就是「港人治港」，把「愛國者治港」定為原則，並在行政、立法領域採取有力措施，扭轉了政壇和社會風氣，過去那些精英們排斥愛國者的氣燄大為收斂。不過，「港人治港」的問題，並非掛出愛國牌子和口頭表示那麼簡單。