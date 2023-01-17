台灣一年到頭有數不清的民意調查，大多有立場傾向和政治設計，可信度成疑。但最近有項民調似乎相對客觀務實，倒是值得一提。調查結果顯示，50.8%受訪者不支持「抗中保台」，支持的只有35.7%，另有52.7%民眾認為「和中保台」對台灣最有利；此外，46.7%民眾同意以「九二共識」為前提重啟兩岸交流對話，不同意的只有35.8%。

該民調是由深綠團體「民主基金會」舉辦，不支持「抗中保台」和同意「九二共識」的比例尚且佔多數，若是立場中立或偏藍的民調，相關比例必定更加明顯。這說明一個事實，多數台灣民眾還是清醒和理智的，並沒有被蔡英文「抗中保台」口號洗腦。「九二共識」也並非像蔡英文宣稱的那樣成為「歷史名詞」，而是台灣社會的主流共識。

政客可以欺騙所有人於一時，也可以欺騙部分人於永遠，但不可能欺騙所有人於永遠。蔡英文上台後「倚美謀獨」，不斷煽動「反中仇中」，肆意破壞兩岸共同政治基礎，將過去數十年積累的互信和好感揮霍殆盡。這到底有甚麼好處？對台灣不但沒有任何好處，反而隨時換來滅頂之災，蔡英文當局可以自欺欺人，但忽悠不了多數台灣民眾。尤其是看到烏克蘭的下場，台灣民眾能不觸目驚心？烏克蘭整個國家淪為一片廢墟，無數人民流離失所，難道台灣也要重蹈覆轍？烏克蘭人可以逃到歐洲諸國，台灣民眾又可以逃往哪裏？

最近美國智庫針對可能爆發的台海戰爭又做了一次兵棋推演，結果是美日台聯軍付出慘重代價後保住台灣，但台灣遭受重創，喪失電力和基礎設施，剩下殘垣敗瓦。這種兵推顯然低估了中國大陸統一台灣的決心和能力，不出手則已，一出手必是全力以赴，豈會只動用一個戰區的力量。退一萬步說，大陸單憑一個戰區就可以摧毀台灣，如果所有戰區協力出擊，台灣還有生存機會嗎？

有人說，台灣海峽風浪再大，也淹不了大陸，只會淹了台灣。沒錯，相對於大陸，台灣只是蕞爾小島，體量和實力都不可相提並論，兩岸最好不要兵戎相見，否則被毀滅的必定是台灣。即使美日直接介入，也不可能改變結果，何況美日未必敢介入，也未必有機會介入。多數台灣民眾對此心知肚明，這也正是他們不支持「抗中保台」的主要原因。