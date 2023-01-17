究竟是國泰航空管理爛，還是員工服務質素差，可能就像有雞先還是有蛋先，是個千古難解之謎。刻下的國泰又即將迎來一個爛攤子，乘客慘成代罪羔羊。旗下工會因為不滿國泰持續增加航班數量，同時又因人手不足而剝削機艙服務員，揚言要在年廿七下午繁忙時段於國泰城附近空地及停車場罷工集會，目前正等候警方批准。

國泰空中服務員工會去年底曾於記者會上控訴國泰堅持空服員永久減薪14%至36%的安排，並指國泰為近四成機隊增設逾40個機位，卻削減每班機人手，致使員工及客人比例嚴重失衡。由於國泰一直無回應訴求，故擬發起是次工業行動。

雖說《基本法》確保勞工有罷工權利，但國泰工會「臭名昭彰」早已成為正常市民心頭烙印，皆因2019年黑暴期間，他們帶頭罷工「和你飛」，和暴徒一起佔領機場、癱瘓航班、阻旅客登機甚至暴打內地旅客，這一幕實在令人太深刻。內地記者付國豪早前病逝，他便是「和你飛」最知名的受害者。有指他在經歷機場暴打後患上抑鬱症。往事並不如煙，一切歷歷在目，如今國泰工會又要美其名曰爭取權益擬發起罷工集會，想要得到廣大正常市民支持，難矣哉！

國泰管理不善當然不值得原諒，但這些員工同樣不值得同情。抗疫3年，國泰蝕到趴街，更需港府注資打救，目前航空業才算是擺脫疫情稍見起色，這班員工卻忙不迭獅子開大口，要求薪酬一下子回到疫情前，想一想也知是強人所難。

老實說，香港是自由市場，打工仔絕對有權選擇工作，東家唔打打西家，如果嫌國泰出手太低，可以不接受Offer或索性辭職另謀高就，豈有又要賴死，又要逼人大幅加薪，又要拿乘客權益較飛的道理？