踏入2023年，台灣下屆總統選舉的前哨戰已經展開，最熱門的潛在候選人，是國民黨的侯友宜和民進黨的賴清德。雙方爭議的話題，自然離不開兩岸關係，近日侯友宜在一次講話中正告台灣人：「不要做強國的棋子。」香港「黃絲」口中的強國，往往是指中國內地，但台灣人所指的強國，卻不是北京政權，而是美國。侯友宜提醒台島居民，不要當強國的棋子，這意思是明顯不過，就是叫台灣人不要再受美國政權所操弄。

自從去年8月，美國眾議院前議長佩洛西竄訪台灣之後，寶島中人便漸次醒覺過來，更掀起了一股疑美之風。不少人覺得天下本來無事，所有矛盾都是由美國一手挑起的，他們不安好心，只是利用台灣作棋子，去壓制中國大陸的崛起。這種「疑美論」愈吹愈響，不少藍營中人固然篤信不疑，就連很多綠營的支持者，也將上述論調掛在口邊。影響所及，去年11月台灣的「九合一」地方選舉，民進黨遭受到有史以來最大的敗績，近兩、三個月的地方補選，民進黨也是屢戰屢敗，傷口根本無法堵住。

如今侯友宜索性把話挑明，呼籲台灣人不要再當美國的跟屁蟲。至此，民進黨的大老們終於按捺不住，要急急撲火，在1月8日，賴清德便走出來大聲疾呼，叫台灣人不要懷疑美國。這年頭不少從政者既不懂世道變化，也不懂政治心理學。本欄早已反覆強調，這是流行「打大佬」的年代，尤其是年輕人，他們最熱衷於反抗權威。民進黨愈是緊抱美國的大腿，青年群眾就愈會對美國反感，你愈是呼籲人們不要疑美，他們就會對美國更加質疑。

在「九合一」選舉中，民進黨已失去了100多萬台灣年輕人的選票，看來這種趨勢必將持續。