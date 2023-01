日本首相岸田文雄在美國首都華盛頓總結七大工業國集團5國行程時,指東亞或將成為下一個烏克蘭,呼籲各國一致對抗崛起的中國和好戰的北韓。岸田對東亞局勢知其然卻不知其所以然,日本永遠只能充當聽任山姆大叔指揮的小弟。

也不知岸田是否在與美國總統拜登見面時,被拜老頭說的「美國充分、徹底、完全致力於(美日)同盟」及手指指山姆大叔的「I WANT YOU FOR U.S. ARMY」所感召,於是發表了上述針對中國的言論。否則,若論誰才是東亞乃至全球的野心家,日本人為何不去看看是誰當年以《廣場協議》打壓東瀛,後來又是誰以貿易戰、晶片法案在台海興風作浪,甚至欲以歐洲圍堵俄羅斯、想將「以烏耗俄」的一套搬到東亞上演,務求令中國無法威脅美國地位呢?

岸田政府有眼無珠,對國內民意亦視若無睹,防衞省近日按計劃在馬毛島動工建設自衞隊基地,將在島上訓練F35戰機起降、水陸兩棲部隊登陸、部署魚鷹運輸機等,使之成為面向中國的重要據點。岸田指日本正處於「歷史轉折點」,通過削減成本和增稅進行軍事擴張,是日本對於各種安全挑戰的應對辦法,請求國民給予理解和合作。惟上月才有民調指73%的受訪者反對以刪減社福開支來增加防衞預算,69%反對透過加稅來達到目的。

日本的政客、右翼團體對中國不懷好意,但日本民眾的二戰教訓仍然刻骨銘心,相當重視和平,去年11月便有民調指74%民眾反對派出自衞隊與美軍聯手協防台灣;串流影視平台的大熱日劇,講述男主角是自衞隊機師,也不忘添上一筆民眾示威反對派出自衞隊駐守伊拉克的劇情,忠於事實。

岸田在日本民眾與美國白宮之間,作出了錯誤選擇。