旅遊業作為本港傳統四大主要行業之一，除了是經濟動力所在，更帶動其他行業發展，創造就業機會，但在近年疫情影響下，本港旅遊業受重創。據統計處數據顯示，本港旅遊業在2021年的增加價值為21億元，佔本地生產總值只有0.1%，較2016年佔4.7%低。而相關就業人數更由2016年約26萬人下跌至2021年約2.2萬人，可見旅遊業受創慘烈，零售及餐飲業亦受牽連。

然而，香港有着獨一無二的城市魅力，過去一直吸引內地及海外遊客慕名而來，九龍西區就是最好的例子，擁有維港兩岸獨特景色，交通便利，商舖林立，加上西九文化區的落成，M+、故宮博物館、戲曲中心等的設施開放，區內擁有豐富的文化藝術色彩。在剛過去的除夕夜，更吸引數十萬名遊客及市民到區內慶祝和倒數，可見九龍西區的魅力所在，亦代表着香港自身的優勢。

因此，在防疫措施放寬、內地與香港通關之際，當局應把握疫後復甦的黃金契機，利用本港已有的優勢，重振旅遊業。筆者及所屬政黨建議政府在下月發表的財政預算案中撥出資源，向已停頓3年的旅遊及運輸業界提供「復業資助額計劃」，讓業界能重新聘請員工，恢復接待能力，為遊客來港做好準備。同時建議向100萬名訪港「過夜旅客」派發每人1,000元消費券，並加以宣傳，吸引內地及海外旅客選擇香港作旅遊地點，有助增加旅客，為零售及餐飲業帶來更多生意。

另外，建議旅發局再次推出「賞你住」優惠活動，並將參加者資格擴闊至內地及海外遊客，吸引旅客來港過夜住宿。當局或旅發局亦可聯合地區力量，鼓勵商舖推出優惠活動，刺激零售消費。期望當局多方位支持旅遊業，帶動本港經濟復甦。