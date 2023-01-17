本報關心社會關心時事，為民請命，絕非政府處事吹吹水、唔抹嘴嗰隻，是以多年來贏得讀者信任，「有東方，冇惡人」更深入民心；而好似邊度有鼠蹤、哪裏垃圾圍城，讀者經常第一時間報料《東方日報》，經本報記者查證報道，必引來有關方面垂注而多能及時改善！

呢嗱！剛過去嘅周日，本報報道「上水年宵無電到 食環送3燈膽湊數」，攤檔求助無門；《東方日報》再次發揮第四權，為民請命。有關報道出街後，環境及生態局隨即亡羊補牢，指已安排新嘅承辦商為受影響攤檔接駁電力供應，食環署亦於年宵市場旁放置兩個流動廁所，並會於正式開幕後增加至4個，供檔戶及市民使用。

各位，呢啲咪叫做急市民所急囉！石湖墟遊樂場公眾廁所正在翻新，早唔翻新遲唔翻新，開年宵檔先嚟大動土木，咁就要補鑊，而唔係叫檔主及市民人有三急去附近商場方便。

依家經本報報道，事情總算解決，檔主可以燈光火猛下做生意，不至於烏燈黑火好似「照田雞」咁，相信人流多啲花都賣多幾倍！本報為民請命固然值得鼓掌，而有關當局能及時糾正，老朽覺得都要畀個「讚」佢！

政府成日話「民生無小事」，又周不時把「給市民幸福感」掛在嘴邊，其實小市民並非郁吓就要官老爺「不辭辛苦出山林」，之但係明明係舉手之勞可以解決嘅，就唔應該推三推四，要多啲站喺老百姓一方去諗，千祈唔好口惠而實不至，畢竟民生唔係抽象空洞嘅理念，而係要「成事」，為人民服務，又豈能心無百姓？為官一任，就要造福一方！以民為本，執政為民，不在多言，在乎做實事，駁了電有了流動廁所，去民之怨自然大家高興！