隨着世界各國開關，本港撤銷入境隔離措施，加上中港通關，趁假期外遊的港人愈來愈多。然而，離開容易回家難，即便較入境旅客方便，惟港人回港之路依舊障礙重重，其中最惹人詬病的，莫過於港人回港前必須進行快測或接受核酸檢測；有關措施不但擾民，成效亦令人懷疑，認為港府不過是在自欺欺人。

根據現行規定，身處澳門、台灣或海外的港人，在回港時必須持有48小時內核酸檢測無染疫證明，或在24小時內進行快速抗原測試，並拍下照片供官方查閱；至於身處內地的港人，更必須持有48小時內核酸檢測無染疫證明，且不能以快測取代。

上述措施不但為港人外遊帶來不便，更增加額外花費。假如港人只是短期旅遊，前往內地前就必須提前預約核酸檢測；倘一時大意忘記預約，很有可能因檢測名額爆滿導致歸程延誤。至於前往海外旅遊的旅客，雖可選擇以快測代替核酸檢測，看似簡單，但實際上也要提前準備好快測包，以防抵達外地後才發現當地快測包短缺，甚或被奸商坐地起價。不過，即使準備周全，也不代表不煩心，畢竟無論是核酸檢測抑或快測包，也絕非免費，金額再小，也意味着港人外遊時必須多花一筆「冤枉錢」。

何以說是「冤枉錢」呢？皆因措施成效極低，全憑一個「信」字，根本可有可無！與核酸檢測不同，快測的過程毋須任何人協助，全程由受檢者自行完成，優點是簡單方便，缺點是真偽難辨。與疫情爆發初期不同，大部分港人早已不再恐懼染疫，進行快測大多只為滿足港府要求；在這情況下，自然會有人認為，取得「一線」證明遠比是否染疫來得重要，於是坊間便流傳一些教人在快測時弄虛作假的方法。

快測造假是犯法的，市民不該偽造證明或瞞報染疫；但是，港府也不該忽視市民的難處及困境！對於短期外遊的港人而言，無論酒店房間抑或回程機票等，大多是出發前已預訂好，臨時更改，很可能要支付額外費用，令人大失預算。何況在外地求醫花費巨大，縱然沒症狀，不用求診，滯留外地期間也要為居住點而苦惱。對於尋常市民而言，倘若症狀不重甚或沒症狀，自然希望先回港再求醫，即使居家隔離，起碼免卻了滯留外地時所產生的額外費用。

依據科學來制訂防疫政策，本來無可厚非，惟人非草木，港府若忽視市民心態，不站在港人立場考慮，施政又如何做到以民為本呢？不過是設置陷阱讓人誤墮法網罷了！尤其港人回港與旅客赴港存在巨大差異，前者是回家，何以回家之路也要困難重重，不是教港人有種「家不成家」的感覺嗎？更重要的是，新冠病毒經歷多次變種，致死率大不如前，除少數國家及地區出於政治考慮，故意對內地及港澳旅客設限外，世界各地大多「一刀切」撤銷限制措施，為何港府要執迷己見，與民為敵呢？