產評：華經濟波瀾跌宕　疫後復甦終在望

過去3年，內地經濟備受新冠疫情打擊，一成不變的「動態清零」防疫政策，弄得內部需求增長巨輪被煞停，期間中美博弈無間斷，俄烏衝突演變成持久戰，加上內地房地產市場泡沫爆破，債務危機尚待妥善拆解，頓令內地經濟短暫失速，增長創數十年新低。不過，相對於全球主要經濟體平均水平，內地經濟穩固基礎猶在，展望今年，後疫情時間更是復甦在望，只要對內財政和貨幣政策配合得宜，對外抓緊去美元化的機遇，內外信心重建可期，景氣有望走出谷底，重拾升軌，中國資產的重估潮才剛開始。

回顧過去3年，內地經濟波瀾跌宕。首先是來自美國的針對無日無之，全方位打壓內地科技發展，無可否認打擊晶片國產化進度，但改變不了半導體產業自主發展的方向。未來不能奢望美國會放軟遏華力度，內地只能靠設法提升自身實力來抗衡美國的打壓。

新冠疫情誠然是去年內地經濟失速的一個重要原因，皆因當世界各主要城市都陸續重啟經濟，去年內地仍在死守「動態清零」，結果就是連固定資產投資、零售消費等內部需求都急煞車。幸而，去年底當局已因應疫情變化調整防疫政策，有序重啟經濟，至今見到近月各項經濟數據有見底回穩的迹象，復甦遲來，但黑暗終見盡頭。以目前的狀況推斷，今年首季內地經濟表現，有望優於市場預期，並成為推動中國資產重估的動力來源。

當然，俄烏戰爭尚未平息，國際地緣詭譎多變，歐美經濟衰退風險並未消除，意味外部需求充滿不確定性，拖着內地經濟復甦的後腿。不過，國際關係多變，有危自有機。一場俄烏戰爭，其中一個重大變化，乃確立全球去美元化的趨勢。美國有能力拯救歐洲走出能源危機，中東產油國看在眼內，深感與美國的關係已由合作變成競爭，這從去年美國對石油輸出國組織（OPEC）的諸多批評，以及OPEC不理會美國反對而實施減產，得到充分印證。

再看需求面，未來數以十載計，全球增長中心都會東移至亞洲，促使中東產油國開始思變，主動加強與石油需求國的聯繫，並加強本地經濟多元發展，以應對石油美元循環機制的潛在變化，如何打好「中國牌」將成重中之重。

俄羅斯與中國的經貿金融合作愈來愈緊密，最新沙特也明言，對以非美貨幣進行貿易結算的討論持開放態度，為建立「石油人民幣」機制帶來憧憬。事實上，過去5年，內地一直是沙特第一大貿易夥伴，自2018年以來更位居沙特進出口總額第一的貿易目的地，中沙加強合作是大勢所趨，試行本幣交易結算相信是遲早的問題，勢成人民幣國際化一個重要的里程碑。在國際市場，中國債券將有望迎來更多買家，攤薄美國債券需求。

未來美國會否在中東和亞洲攪局，興風作浪惟恐天下不亂，來維護美元霸權地位，大家都沒有水晶球，只能說不能掉以輕心。內地經濟復甦固非坦途，但在全球主要經濟體中表現並不遜色，在去年低基數效應下，今年更是復甦在望，內地市場將成環球資金的逐鹿之地！