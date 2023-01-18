功夫茶：疫下蕭條失業多　學歷愈低復工難

生活從來不易；疫慌3年，經濟蕭條，百業凋敝，加息不斷、私樓樓價大跌致「負資產」個案大增，交投創新低等，喺咁多不利因素下，打工仔自然首當其衝，唔少基層失業，即使僥倖搵到新工，收入也滾水淥豬腸，縮咗一截！

呢嗱！疫情肆虐3年，無數行業捱唔過經濟寒冬執笠，為了解打工仔失業之後再就業情況，有組織尋日公布調查結果，發現有近80%受訪者喺失業後半年內，搵到新工作，反映疫情並冇造成嚴重嘅持續失業情況。

團體於去年下旬，以電話號碼隨機抽取咗742名曾喺2020年至2022年間失業人士。調查發現，當受訪者教育程度較低，愈難迅速重投就業。呢個其實唔難理解，學歷程度低，自然從事嘅工作毋須甚麼技能，既然阿A阿B可以勝任，阿甲阿乙亦都覺得係「眼見工夫」，多人爭難免會出現「僧多粥少」現象，是否「被僱」就要睇眼緣咯！

調查又發現，教育程度愈低人士，即使成功再就業，普遍對新工嘅滿意程度較低，甚至認為新工較上一份工作不理想。結果反映教育程度較低者，再就業後嘅工作收入下降水平及比例較大，失業前月入平均數為1.93萬港元，再就業後則下跌至1.78萬港元，工作收入轉變為7.7%。收入係少咗，但點都好過手停口停，有份工有「揸拿」，日子點都冇過得咁徬徨！歌仔有得唱：打工仔邊有半斤八両咁理想，吹脹！

嗱！數據顯示，教育程度為高中、預科、工商學院課程或以下人士，有24.6%表示未能喺半年內搵到新工作，相反持有專上或以上學歷嘅人士中，有14.4%未能喺半年內搵到新工。另一方面，教育程度較高，譬如持大專或以上學歷人士，再就業嘅收入轉變百分比則只有負3.4%。換言之，教育程度較高者，再就業嘅收入轉變就比低教育程度者冇「蝕」得咁多！呢個現象，多少反映「知識改變命運」係有多少道理！

至於隨着本港逐漸復常，失業人士收入會否有望回復往時水平？團體發言人就坦言疫下人士大多從事零售、旅遊等行業，惟相關行業卻欠缺晉升階梯，即使復常收入亦未必回到以前水平。團隊就倡政府可加強就業援助，認為政府喺構思措施時，應考慮佢哋嘅社經特徵，制訂配合本地產業發展嘅人力資源策略，由中央統籌、檢視及制訂本地培訓及就業支援制度嘅藍圖，確保市民技能可以配合產業發展需求，譬如為護理或基層醫療等新產業創造就業職位和就業培訓渠道，呢個都係善用人才嘅好方法！此外，政府做事咪成日予人印印腳，等人約咁款，要積極進取啲，好似增加再培訓課程津貼，協助基層家庭嘅低學歷人士進修，助其轉型向上流，咁先至係發揮獅子山下精神！