娛圈單打：爆料港星𡁻完鬆　語不驚人死不休

年前憑一首辱華合唱歌成功出位的馬來西亞歌手黃明志，再次語不驚人死不休，忽然在個人社交平台怒轟一位男偶像強迫其「小妹妹」友人發生性關係，更指摘對方不做任何防護措施：「如果被你祖國捉到你就準備去跟『牙籤』做Roommate了，到時候看你還愛不愛祖國！」激起整個華人世界嘩然，花生斷市！

儘管沒有指名道姓，但其言論都用廣東話來寫，網民普遍相信男主角來自香港；一句「看你還愛不愛祖國」更是可圈可點，網民紛紛對號入座，直指去年底曾到星馬泰三地開唱、日前在英國演唱會怒嗆外媒抹黑中國的南韓男團GOT7香港成員王嘉爾嫌疑最大，躺着也中槍。

事件持續發酵，可能有見反應比預期熱烈，黃明志再度開火，更彷彿躲在人家床下底般，譏刺對方「兩分鐘就射了」，結果弄巧成拙，遭網民質疑他怎麼連人家持久力不足都會知道，又批評他對當事人二度傷害。

老實說，當紅偶像「食粉絲」，道德當然有損，但古今中外皆然，絕非甚麼新鮮事，如果今次事件涉及刑事，例如當事人未成年或被迫進行性行為，一律建議報警；否則，倘若大家都是成年人你情我願，只是過程不如女方所想像而感到不忿，則只能怪自己太傻太天真，就當買個教訓好了。

再說，這位黃明志是何許人也？他在馬拉一直爭議不斷，臭史一疋布咁長，連林丹在倫敦奧運技術性擊倒李宗偉也要辱罵一番，有品定冇品路人皆見。適逢他最近有新作推出，今次事件是否為自己炒人氣，不妨留待時間驗證。