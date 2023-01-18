正論：航班大亂爆工潮　國泰新春一鑊泡

日本繼本月突然對香港實施「限飛令」致使大量航班需要取消後，下個月繼續限飛，國泰航空和香港快運不得不取消二月份逾100班往返日本的航班。這不僅令過萬名旅客大失預算，剛復甦的航空業更形同被人冷水澆頭。面對日本政府的決定，國泰是非戰之罪，但旗下工會卻在此際鬧工潮，趁你病攞你命，除了反映這家航空公司管理無能，夫復何言。

旅議會對日本的決定表示失望，批評在旅遊業復常之際，日本製造障礙，令旅行代理商蒙受損失及壓力，盼日本當局能以開放態度接待旅客。有旅行社老闆則認為，日本此舉可能同當地機場地勤人手不足有關。這顯然是粉飾門面之詞，真正原因恐怕是日本政府莫名其妙跟着美國反華所致。

目前日本對中國旅客入境有諸多不合理的檢疫安排，本來連香港都受牽連，一度限制香港航班只能使用指定機場，及後經過協商才取消決定，惟隨之又祭出「限飛令」，說當中沒有針對，三歲小孩也不信。國泰及快運被迫取消大量航班，的確不能怪罪他們，但國泰管理無能，連旗下員工都無法管好，卻是不爭的事實。

因為不滿國泰薪酬及人手安排，國泰空中服務員工會原擬今日在國泰城發起集會抗議，惟國泰不同意在其場所舉行集會，工會惟有撤回申請。一計不成又生一計，工會堅持於明日年廿八起按章工作，並提醒參與人士休息日不上班、不加班，乘客的服務需求可能要久等，等候餐飲的時間亦無可避免要延長。事實上，工會去年底已事先張揚，指國泰堅持空服員永久減薪14%至36%，並為近四成機隊增設逾40個機位，卻削減每班機人手，致使員工及客人比例嚴重失衡。由於國泰一直無回應工會訴求，故決定發起工業行動。

國泰「出手」低得離譜，空服員薪津遠遠不及疫情前，員工難以接受可以理解。問題是，許多空服員都是近期才重新聘請的，入職條件清清楚楚，倘僱員認為不合理，大可不接受聘請，何以在簽約後才發難？香港奉行自由市場，打工仔「東家唔打打西家」是常事，既然覺得屈辱，一開始不簽約或提出請辭便行，何以偏要在新春客貨運高峰期才搞工業行動？這不是挾乘客以令國泰是甚麼？

不可不提，國泰工會在2019年黑暴期間臭名昭著，他們帶頭罷工「和你飛」，和暴徒一起佔領機場、癱瘓航班、阻旅客登機甚至暴打內地旅客，早前病逝的內地記者付國豪，據悉就是經歷了機場暴打一役而患上抑鬱症。現在工會又藉口薪酬不理想而鬧工潮，置乘客利益於不顧，怎麼可能得到公眾支持？

抗疫3年，國泰蝕到趴街，更需港府注資打救，目前航空業才算是擺脫疫情稍見起色，員工卻忙不迭獅子開大口，要求薪酬一下子回到疫情前，想一想也知不現實。總而言之，國泰管理混亂，員工自私自利，乘客利益毫無保障，政府注資有如倒錢落海。香港到底是否還需要如此墮落的「龍頭」航空公司，值得每個納稅人反思細想。