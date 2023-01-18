國際新聞報道，印度成為俄羅斯出口石油的最大主顧，四分之一的進口來自俄羅斯，並沒有受到美國制裁的左右。近日進口更達每天100萬桶。印度現為全球第三大石油進口國，進口規模僅少於中國、美國，以及歐盟26國總體。以印度的人口規模將超越中國，中國且連續兩年出現人口下跌。印度的經濟增長率迅速爬升。按現價計，印度經濟規模居全球第6位，但扣除物價因素，便已經是全球第3位，後於中國與美國。若加上歐盟，歐美中印成全球四大支柱。日本已被拋離，它的人口減衰速度更快於中國，復興無望。

印度正是以其經濟實力和龐大人口帶來種種優勢才可不畏美國，從本身利益出發，以折扣價大購俄羅斯石油，破壞美國與歐盟的制裁。印度與歐盟不同，不怯於美國的威嚇，除進口石油外，與俄羅斯、伊朗開拓國際南北交通走廊，顯然是與美國對抗。印度會從全球戰略着眼，不欲俄羅斯被美國打垮，反用英國的分而治之戰略對付美俄，以保其政經上升。

香港及內地不少人看不起印度，其中存在着許多由無知產生的偏見。印度的文化傳統、發展模式與中國不同，但無礙其發展。以結果來作評價，印度的發展道路屬成功，今後更可能挾人口紅利進一步擴張。若與俄羅斯、伊朗合作，取得穩定而又廉價的能源供應，發展的機會更大，不能漠視。

以印度後殖民地的經驗，它不可能依附美國。與中國的關係，今後可能是合作與競爭並存。對崛起中的印度，若有俄羅斯與中國牽制美國，它抵擋美國的政經壓力，也可左右逢源，以獨立之身從東西兩方都獲益，成為國際上重要的新力量。

中印關係在美國的新冷戰布局中，相信不會愚蠢到讓美國分間而形成敵對，互相牽制。兩國可和而不同，但卻各自在西方以外的世界積極發展，實際起着協作效果。若中俄印聯手，伊朗、沙特阿拉伯與金磚的巴西、南非配合，足以與美國聯同歐盟、五眼聯盟、日本的陣營抗衡。如果中印關係能朝友好合作方向發展，更是相互有利，利於世界。

香港作為一國兩制的行政區，經貿獨立，本地印裔人口不少，與印度關係亦佳，大可作國家的先鋒，借助本地印裔社區，與印度和印度海外的龐大僑居群體合作，以之作為香港新國際化的重要一環。