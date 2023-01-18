中央駐港國安公署專員，說明國安工作在未來香港「由治及興」的發展中極為重要，說明香港的國安工作要「從政治上把握和處理問題，將香港工作置於黨和國安事業的全局來謀劃」。

國安是發展的保障，沒有國安，一切談不上；沒有國安，香港不可能由治及興。香港正處在和國安共同發展的關鍵時期，由於美帝「亡我之心」不死，國家安全、香港安全的形勢依然嚴峻，今後數年會有大風浪、大考驗、大攤牌、大搏鬥，中央正是從這樣的局勢和高度布局香港。

國安從來就是一個國家和地區最大的政治問題，必須從政治上把握和處理。香港回歸後，由於反中亂港勢力的猖狂，外國代理人的存在，外部勢力的煽風點火，試圖發動「顏色革命」奪取香港管治權、顛覆「一國兩制」，國家、香港安全受到破壞，香港的秩序、法治、經濟、民生、國際地位受到破壞和衝擊。這是一場嚴肅重大激烈、關乎香港特區命運的鬥爭。《港區國安法》的實施、中央駐港國安公署和特區國安委的設立，就是中央要打好這場政治仗的舉措，是保證香港「一國兩制」不走樣、不變形、長治久安、持續發展的政治保證和法律保證。

既然是尖銳複雜、關乎全局的重大鬥爭，就要做到「敢戰敢勝」，這是因為香港維護國家安全、特區安全的對手十分強橫、狡滑，土壤深厚，建制內有強大力量，掌握上層建築領域多方面的權力。國安法易破跳出來的破壞力量，要斬草除根、清除體制內的隱藏力量和人事很不易。國安法如何在「一國兩制」的香港準確實施，是一個新課題，它不僅有政治上的阻力，而且有司法體系和制度上的阻抗。

法律阻抗要用法律手段、改革、修正來解決，但在香港環境下，司法界不會自情自願作出配合。因此，必須有政治壓力，必須讓他們知道《港區國安法》的準確實施，首先是政治問題，誰也不能擋道！