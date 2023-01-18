俄羅斯前總統梅德韋傑夫日前批評日本首相岸田文雄屈從於美國是可恥，建議他應該「切腹」。切腹是所謂武士道的典型行為，過去的日本武士也許有勇氣，而現在的日本政客已被美國集體奴化，卑躬屈膝，毫無尊嚴且貪生怕死，哪有勇氣切腹。

日本是世界上唯一遭受原子彈轟炸的國家，廣島和長崎總共死了20多萬人，而且留下嚴重後遺症，兇手正是美國。但日本從來不敢和美國算這筆帳，反而對美國千依百順，甚至支持美國的核威懾，難怪梅德韋傑夫怒斥小日本可恥。更可恥的是，日本作為二戰加害國，對亞洲各國犯下滔天罪行，日本政府反而以受害者自居，不斷渲染中國威脅。岸田在剛結束的西方之旅中，一直強調「中國是日本的核心挑戰」，而美日發表的聯合聲明，更聲稱「中國正在加速進行核武庫擴張」。

中國是否加速核武庫擴張，關日本何事？中國擁有核彈數量還不及美國十分之一，到底是誰威脅誰？歷史上只有日本欺負和侵略中國，中國從來沒有侵佔過日本一寸土地，小日本卻天天叫嚷遭受中國威脅和挑戰，若不是天生神經錯亂，就必定是患了被迫害妄想症。

常言道，害人之心不可有，防人之心不可無。日本近年來的種種反常舉動，倒是提醒了中國人，日本侵華之心不死，我們不僅要提高警惕，更要全面增強軍力尤其是核威懾力。小日本一向欺善怕惡，過去鄙視中國，是因為中國國力衰弱，現在害怕中國，是因為中國國力增強。按照這種思維，中國必須進一步發展壯大，才能讓小日本知難而退。美國國防部估計，中國2030年將擁有1,000枚核彈頭，2035年更可能達到1,500枚的水平。姑勿論這些數字是否靠譜，中國周邊群狼環伺，確實需要大幅提高核威懾力，即使核彈頭數量增至1,500枚，也遠遠比不上美國，多乎哉？不多也。

事實上，中國一直嚴格堅守自衞防禦的核戰略，任何時候、任何情況下都不首先使用核武器。日本和美國狼狽為奸，刻意混淆視聽，渲染中國「核威脅」，無非想為自身軍事力量鬆綁尋找借口。俄羅斯副外長魯堅科批評日本政府走向軍事化，日本執政自民黨副總裁麻生太郎反而沾沾自喜，聲稱這是好事，代表日本的威懾力提高。看小日本一副狂妄自大的嘴臉，果真是欠揍。