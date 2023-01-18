國安重犯黎智英雖然人在獄中但動作多多，繼堅持聘請洋大狀事敗後，其「國際律師團隊」忽然去信英揆辛偉誠要求營救，辛偉誠更自爆英政府一直有提供協助，擺明干預本港司法獨立。事件引起社會嘩然，更激起是否應將黎智英「送中」的議論。可能見勢色不對，聞到𤓓味，其「本地律師團隊」隨即發聲明澄清從未與「國際律師團隊」就案件有任何專業上的聯繫，即時割席，可謂鬧劇一場。

黎智英之所以搞這麼多小動作，無非垂死掙扎。其涉及的國安大案是重中之重，回歸以來他都是反中亂港、勾結外國勢力的大旗手和大金主，曾親赴白宮覲見華府高官，揚言「為美國而戰」並要求美英制裁中港政府；加上其六名前下屬紛紛轉軚承認違反國安法，部分更擬轉任污點證人「鋤死」前老闆，黎智英隨時餘生都要在獄中度過，唔驚就假。

很明顯，本地律師團隊忽然與國際律師團隊割席，一來是為了明哲保身，以免更加坐實勾結外國勢力的嫌疑；二來是「送中」愈想愈覺得不是不可能，一旦中央決定將案件交由內地司法系統審訊，甚麼律師團隊都唔使旨意插手，下場必然比留在香港審訊更悲慘，諗過度過，自然是縮都縮唔切。

昨日因，今日果。黎智英並非三歲細路，他是傳媒機構大老闆，手握輿論機器煽動民情，又涉以「黑金」收買政客，激起社會仇中反華情緒，目的就是為美國而戰，為美國利益服務。

一旦2019年一役讓他得米，今日香港之黑暗，想一想也令人不寒而慄。成王敗寇從來都是千古不易的定律，搞「革命」失敗，當然要接受失敗者的下場，港府和中央對他已是非常仁慈，倘他們真是其口中的「暴政」，他仍能在赤柱「度假」這麼輕鬆嗎？