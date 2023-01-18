中國剛公布2022年國內生產總值（GDP）上升了3%，略高於市場預期，但是比國家年初設定的目標5.5%為低。GDP不能達標不打緊，最重要是跟競爭對手比較，我們的成績如何。2022年2月，突然爆發俄烏戰爭，整個世界的經濟都受到重創，中國自然不能獨善其身，因此GDP的增長比預期少2.5%，也是情理中事，不足為怪，相對之下，歐美國家所受到的打擊更大。

美國是中國最大的競爭對手，據北京設定的不成文目標，每年中國的經濟增長最好能比美國高出兩個百分點，到了2035年，中國的經濟體量大抵就可超越對方。如果單計2022年，中國GDP的增幅或許只比美國高出1%，表面看來，這便不能達標了。不過，所謂「路遙知馬力」，綜觀疫情3年以來，中美這場經濟競賽，中國算是贏得頗漂亮。

2020年是疫情全球爆發的第一年，該年中國的經濟是正增長2.2%，美國是負增長3.2%，兩者相差了5.4%；2021年，中國增長8.1%，美國增長5.7%，兩者相差2.4%。到了去年，中國增長3%，美國則尚未公布，估計約為2%，兩者相差1%。上述3年合計，中美兩國的經濟增長就相差了8.8%，平均每年約2.9%，中國以每年追趕美國2%為目標，算是超額完成。

今年2023年，中國預設的GDP增幅為5%，估計應可達成目標。至於美國和歐洲，受到俄烏戰爭影響，相信今年經濟不出現倒退已屬幸運，肯定難有大幅度的增長，因此2023年，中國與美國經濟體量的差距，可能又會進一步收窄，長此下去，說不定不必待至2035年，中國的經濟規模就能超越美國。

香港始終是福地，能夠乘上中國經濟增長的快車，只要懂得珍惜機會，說不定會迎來新的黃金十年。