台灣基進黨指一款中國大陸製的螺螄粉，包裝印有「你是中國人、我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」，含有統戰意味，要求當局徹查。台灣的經濟部國際貿易局發出新聞稿，強調目前並未開放大陸製粉條類產品進口，呼籲「廠商及民眾應提高國安和食安意識」。可見在台灣政客心目中，政治凌駕一切，民眾健康倘無利用價值時，亦可被無視。

螺螄粉事件雖然錯有錯着，揭發有商家或涉違規進口商品，但同時亦凸顯了台灣當局根本沒有發揮監督巡查責任，而「台獨」政黨如果真的擔心民眾食安風險，理應一舉搜出全台灣涉違上述進口規定的食品，而非聚焦於一句被指帶有統戰意味的標語。政客只懂借題發揮、上綱上線，「食安」二字從來只是藉口，這在萊豬事件中已得到印證，只有倚美謀獨的政棍才會沒有自知之明地消費「食安」而不面紅。

如果螺螄粉的標語也能統戰台灣，那麼缽仔糕似乎真的可以醫陽痿。正如有台灣網民形容涉事標語只是充滿鄉土情懷之語，如臨大敵的反應實太可笑。台灣是中國的一部分，道出事實，何錯之有？把它改成「你是亞洲人、我是亞洲人，你就是我的人」，誰真會當成是要稱霸亞洲的統戰？

如果真要批評，應該是作為標語應力求用字精煉、淺白易明，故此那句「四捨五入一下」大可刪去，皆因它所指為何，受眾並非人人可以立即說出個所以然，既然不能做到一目了然，倘還稱此標語具統戰作用，那是毫無疑問言過其實。

當然，包括台灣民眾在內的中國人，皆是民以食為天，決定吃還是不吃涉事螺螄粉，大前提是它的售價、味道、分量的性價比。曾幾何時，黃人吃個飯也得分黃藍，但台灣民眾應不至於如此愚昧。