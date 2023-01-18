文化藝術、體育和旅遊業的發展必須相輔相成，互相帶動。政府昨日公布了文化藝術盛事委員會任命，以落實特首於施政報告提出的「文化藝術盛事基金」新措施，吸引更多國際文藝活動在港舉行。筆者留意到，委員會不論在藝術文化發展，抑或將藝術與商業結合，都有非常豐富的經驗，相信各界都期望委員會盡快展開工作，引入更多世界級文藝盛事落戶香港，吸引更多高增值過夜旅客來港，振興疫後經濟。

除了文化藝術盛事，體育盛事對旅客一直深具吸引力。筆者作為大型體育活動事務委員會副主席，期待今年會有超過十項大型國際體育賽事在香港舉行，包括將在2月舉行的馬拉松、3月底舉行的國際七人欖球賽。文化藝術結合體育，絕對能展現出香港中西薈萃的文化魅力和城市活力，建議文化、體育及旅遊局應及早籌備，整合一系列的城中盛事，聯同旅發局和旅遊業界，將盛事活動打造成具吸引力的旅遊產品，加強在內地和世界各地宣傳推廣。

國家《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，而且2025年全國運動會將在粵港澳舉辦，意義重大，為業界帶來發展機會，筆者認為，舉辦盛事不能單打獨鬥，香港有需要可以和國內其他城市，尤其是大灣區城市一齊合作，發揮所長，打造一些新的亮點和品牌盛事，引領大灣區成為中外文化交流的樞紐及世界級旅遊目的地，亦有助鞏固香港作為國際文化大都會及國際旅遊樞紐的地位。筆者昨日有幸獲連任為本年度立法會民政及文化體育事務委員會主席，未來會繼續與議員同事一起聽取不同界別的意見，讓本港文化藝術及體育的盛事化、產業化政策更加完善，讓香港這個文化藝術及體育盛事之都大放異彩。