《韓非子‧外儲說右下》：「治強生於法，弱亂生於阿。」是說國家安定和強大來自依法辦事，國家衰弱和動亂來自枉法辦事。日前的法律年度開啟典禮上，終於出現新面貌，終審法院首席法官指，法院必須尊重及維護《憲法》下特區的憲制秩序。沒法則亂、執法則治。

2019年，筆者有幸欣賞電視劇《破冰行動》，便被該劇介紹2013年破獲廣東某沿海鄰近港澳邊境鄉鎮墮落成有「亞洲製毒第一村」花名大案。

究竟有多大？該地全民參與製冰毒，一條龍生產銷售，冰毒還遠銷海內外。廣東省紀委公安曾屢掃不清，屢攻不破，主要的困難有五：一是上有層層的政府官員貪污受賄埋堆包庇；二是地區行政和農村幹部集體腐敗；三是地方的人大代表帶頭，甚至成為製毒集團首領；四是封建宗族勢力與製毒集團勾結製毒圖利分紅，但不准村民吸毒，守秘嚴密，無人敢反水舉報或作證；五是鄉村基層完全變質，結成攻守同盟，令公安部門針插不進、水潑不入。

劇集揭露的案情和當地農村基層的集體腐敗變質的嚴重程度，令人瞠目結舌，若不是出自中央及多省廣播電視台播映，筆者也半信半疑。劇集出街後引起不少討論，有朋友告訴筆者，實情的嚴重和恐怖點止劇集「咁簡單」。猶記得在2000年汕頭迎賓館大火燒通頂，導致5死3傷的縱火謀殺案嗎？大火地點是中紀委長期駐紮當地辦案地方，查案的中央和廣東省紀委幹部連同涉案文件資料等證據一併被大火毀屍滅迹，可見要維護國安家安、徹底打黑除惡滅毒肅貪，要付出何等重大代價！

2020年中，中央駐港國安公署辦公後，展開獵狐行動，美國間諜作鳥獸散逃往海外，變賣了20多幢物業，只剩漢奸黎及其嘍囉作靶。他們時日無多了！