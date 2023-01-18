世界太亂了！俄烏之戰新一年不但沒有緩和迹象，看來更為兇險！近日俄烏東部戰線激戰持續；俄羅斯與盟友白羅斯，日前更展示空中聯合演習，白羅斯指控烏克蘭一直作出挑釁，強調已準備好應對。

北約則指，烏克蘭有望喺短期內收到更多西方國家援助嘅重型武器。烏克蘭總統澤連斯基欲戰勝，底氣就靠一招，伸手求援，高擎「施比受更有福」嘅旗幟，面皮夠厚說是為全球「民主」而戰，就可萬水千山縱橫，豈懼國內哀嚎遍野！可恨政客以製造難民為治國之道，唯恐天下不亂！

呢，美國不但無視自己國家內外交困，好作架樑本性難移，美國不但以巨額金錢援烏，武器亦供應不絕，就差未借出核武。美國參謀長聯席會議主席米利幾日前表示，已在德國擴大訓練烏克蘭士兵，目標係未來5至8周內訓練一個營約500名烏軍，畀佢哋掌握聯合作戰技術，以便日後反攻或擊退俄軍的進攻。米利仲透露，複雜嘅聯合作戰訓練，加上近期運往烏克蘭嘅新武器、坦克及其他車輛，將係協助烏軍從俄軍手上奪回近11個月戰爭中淪陷領土嘅關鍵。

西方供烏方武器升級，俄方一再換帥，又與白羅斯加強空中演練，新一輪攻勢已經難以避免！不久前，按照烏克蘭的說法，烏東地區嘅第聶伯羅，一座大型民宅被俄Kh22導彈摧毀，至少20多人死亡。之不過，俄方消息就稱，呢啲死傷係烏軍防空導彈幹的！類似嘅互相指摘去年都唔知發生過多少次！最無辜嘅還不是平民百姓？政客只顧權力，哪管生靈塗炭？一個風雲變色嘅亂世，一介草民如老朽，不會天真求「世界和平」，去黃大仙求籤：但使殘年飽喫飯，只願無事常相見！