今年似乎開了個好頭，期盼已久的首階段免檢疫通關開始恢復了，香港全力朝着復常目標邁進。然而，我們不可被過分樂觀的情緒沖昏頭腦。「本錢」香港是有的，但今年的全球經濟預測絕不樂觀，國際貨幣基金組織預計，全球的國內生產總值增長可能會從去年的百分之三點二放緩到今年的百分之二點七，而且還強調經濟前景充滿不確定性。香港是個開放、自由但小型的經濟體，非常依賴對外貿易和外來投資。在現在的處境下，積極把海外經貿網絡構建好有利於經濟復甦，是當務之急，而剛舉行的第16屆亞洲金融論壇正好做到了這一點。

要點一，香港的「本錢」。在走向疫後世界的時候，我們港人應有的心態是既要小心謹慎，但又不可妄自菲薄。香港擁有背靠祖國、面向世界的地理優勢，而且我們作為連接內地和世界各地國際金融中心的有利條件，在國家的全力支持下正不斷強化。香港為企業和投資者提供非常有利的營商環境，法規與國際接軌，資金和人都可以自由流動。我們可以積極融入國家發展大局和參與粵港澳大灣區的建設，還有國家十四五規劃明確支持香港提升作為國際金融中心、全球離岸人民幣中心和國際資產管理和風險管理中心的實力。無可否認，這些都是港人應該珍重和善用的「本錢」。

要點二，積極構建網絡。既是一個開放的小型經濟體，貿易和外來投資對香港來說，絕對比擁有龐大本土生產力和內需市場的國家來得重要。正因如此，香港在最近的一段時間裏幾乎把所有精力都放在有序和逐步重新開放的工作上。去年9月，香港取消了酒店檢疫要求。11月，舉辦了為期3天的全球金融領袖投資峰會。而這一次的亞洲金融論壇更有2,000多人參加，還有至少3,000人在線上參與。超過100名發表演講的與會人士，不乏全球頂尖的商界領袖、政策制訂者、金融和財富管理專業人士、企業家、技術創新專家和經濟學家。他們的參與不但能就全球金融、經濟、貿易等領域為本港提供專業的真知灼見，更重要的是我們可以通過這場論壇鞏固和重啟已有的商貿網絡，同時構建全新的人脈和商脈，這對香港在疫後重建的世界裏能否戰勝競爭對手，都會起着至關重要的作用。

要點三，要創新才能自強。這場亞洲金融論壇的主體是「推進轉型：創效‧共融‧創新」，正好為香港「指點」了「迷津」，除了善用「本錢」和強化網絡，還必須創新，注重金融科技，才是王道。筆者認為，本港在這方面的基礎其實不錯，已有超過800家金融科技公司扎根香港，提供的服務從虛擬銀行和資產管理，到保險技術、智能投資、區塊鏈、數碼交易、支付和網絡安全都有，涵蓋面非常廣。展望未來，政府應強化本港的金融科技基礎設施，提供有利的監管框架，同時鼓勵金融創新和培養人才。