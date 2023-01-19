功夫茶：修復丟空唔發展　一味研究等運到

「世上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」各位，這是魯迅嘅名言，路，係人行出來嘅；咁土地，又係點來的？搵囉！政府成日擘大口得個窿要覓地建屋，之不過，就算本報急市民所急，大早動用人力物力，搵出港九新界多處未納入發展嘅棕地、空置工廈和工業邨內閒置土地，政府都擺出一副出嚟混、無責任模樣，唔當一回事！

呢！咁都未算大花面抹眼淚，離行離迾！仲有更不靠譜嘅，話說政府喺2002年完成修復位於南丫島嘅前南丫石礦場，亦曾於2012年為地區嘅未來土地用途發展規劃進行可行性研究，惟修復至今已逾20年，土地發展仍毫無寸進，樣樣滯後，要言之，就係「闊佬懶理」！人哋十年磨一劍，政府就20多年磨爛蓆！

有地都唔用，難怪尋日有議員直斥政府係「土地大嘥鬼」！過去花費近2,000萬個大洋研究土地規劃方案未獲使用，仲諸多藉口，以配套不足、發展困難、人口不足為由，陷入惡性循環而不發展相關地區，質詢政府未來規劃方向。發展局局長回應指，預計今年內對前南丫石礦場再展開研究，亦承認政府有責任解決離島、鄉郊地區基建問題！喂！研究咗20多年仲要再研究？天若有情天亦老，人生有幾多個20年？

有議員指政府承諾「寸土必爭」，依家完全不是那回事！石礦場土地2002年完成修復，2012年第一次諮詢，2014年第二次諮詢，依家2023年仍要再研究，質疑政府為期20年「仲係研究緊」，認真中間界、騎呢怪！高官就指，大部分持份者唔希望南丫島做較高密度發展，導致成本效益細，未來會研究策略性、亮點性設施，令政府投放資源更有效益喎！唉！20多年過後，依然說的比唱的好聽！

官僚指政府過去亦希望靠私人發展商完善當地基建，之但係發展商顧慮石礦場缺乏交通、基建設施而要投放大量資源提升基建配套，但房屋發展規模相對細，因此成本效益和財務可行性低，市場對出資承擔和興建基建配套意欲不大。發展商在商言商，冇油水撈睬你有味！正如有議員話齋，單係研究都花費近兩千萬元，為何不由發展局自行研究而係搵顧問公司？官僚就話今次研究會由發展局、規劃署牽頭，過去嘅研究結果都「唔會嘥」，哈哈哈，跌落地都要揦番拃沙原來係咁解！

議員都指政府應主動與基礎建設配套，而唔係只透過私人市場；政府不能因離島人口少，對社區配套、交通、醫療設施就充耳不聞！民生無小事，要做實事唔好一味講啲虛無縹緲嘅禪語，甚麼「策略性」、「亮點性設施」，如此官腔就係虛偽！