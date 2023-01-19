正論：走出疫境迎豐年　把握機遇轉乾坤

彌年不得意，新歲又如何。紛紛擾擾的虎年將盡，乖巧伶俐的兔年將至，香港是否也可時來運轉、「虎」盡甘來？東方傳媒機構按照傳統習俗到黃大仙祠求籤問卜，為香港來年運程指點迷津，結果整體運程求得70籤「塞翁失馬」，疫情則求得34籤「大舜耕田」。禍兮福所倚，兩者都揭示香港歷盡波折後終於迎來好結果，正好與中港免檢疫通關帶來經濟活水的現實不謀而合！

虎年可謂是大起大落的一年，不僅疫情由長期受控變成大爆發，再由大爆發轉為平穩，猶如坐瘋狂過山車一般；政治上更有大更迭，剛愎自用的林鄭月娥無得留低，武官出身的李家超獲委以重任，一切彷彿有個新開始。果不其然，臨近年尾港府終於跟隨內地大幅放寬防疫政策，本月8日更實現市民期盼已久的首階段中港免檢疫通關。

就本港來年疫情變化，大仙賜予「大舜耕田」中吉籤。籤文云：「大舜雖耕在歷山，心常孝順兩囂頑，田中之象同家象，善惡分明即此間。」大舜雖然在歷山這個地方耕田，但心裏很掛念家中父母；父母雖然性格固執，但大舜仍侍之至孝，有孝感動天之意。放諸本港疫情，大可看到香港艱苦抗疫多年，終於雨過天青。隨着疫情趨向風土病化，再頑固的疫情亦漸被收服，隨着內地以平常心看待，香港很快便可迎來完全復常的生活。昨日有消息傳出，港府擬在3月解除口罩令，可謂同大仙籤文如出一轍。

至於揭示香港整體運程的「塞翁失馬」雖是中平籤，但眾所周知，典故來自《淮南子．人間訓》。古時邊塞地區有老翁走失一匹馬，及後尋回，但其子受傷。一年後胡人入侵，壯丁均被徵應戰，老翁之子因有傷患而毋須上陣，得保性命，表面是壞事，最後反成好事。全球經歷疫情打擊，經濟普遍向下，香港百廢不興，不能例外；但最近有中港通關之利，這是全世界都沒有的優勢，內地旅客勢必成為打救本港經濟的活水，只要港府做好應對，部分港人放下成見，齊心向前，兔年經濟肯定比今年好。

當然，三分人事七分天。即使本港有得天獨厚的優勢，也需「人」來把握。正如本報就來年股市樓市求得的77籤「公冶長受劫」所說，公冶長得到小鳥通知有一虎正吃羊屍，他趕走老虎，把腸臟留給小鳥，自己則帶羊肉返家，結果卻招來偷羊的指控，惹上牢獄之災。由此可見，若然事情處理不當，好事也會變壞事。玄學家指此籤暗示樓市辣招幫倒忙，並指經濟於下半年有望改善，但始終未能回復幾年前的光景。虎年樓股齊插，港府再不趁機撤辣刺激市道，恐怕即使經濟大環境好轉，市民的口袋依然不會富裕。

禍福相倚，危中有機，顯然是大仙對港府的當頭棒喝。說完經濟的一筆，必須提一提令人擔心的治安問題和司法亂象。特別是本港治安不斷惡化，司法去殖化遲遲不到位，俱危及港府管治威信，甚至帶來國家安全風險。

這樣說絕非杞人憂天。去年本港治安差劣已是有目共睹，打劫珠寶金行、周街擄人勒索、血腥斬人殺人、運毒販毒、毒駕危駕，已到了無日無之的地步。大仙今年就本港治安賜予29籤「王羲之賞菊」，籤詩一片美輪美奐之象。不過，玄學家指此籤原題為「張翰思鱸」，吉中藏凶。

張翰本為晉朝司馬，掌兵權，但社會發生動亂之時卻辭官還鄉，雖未被禍連，但當官不作為。反映兔年本港治安表面看似沒有大礙，但這只是官員粉飾太平而已，尤其假難民問題積重難返，他們與本地黑幫勾結，形成最大治安毒瘤；港府每年用於供養假難民的公帑更達天文數字，猶如財政黑洞。只要高官繼續效婦人之仁，對治安毒瘤視而不見，香港實難言天下太平。

更大的暗湧則來自司法亂象。大仙賜予45籤「王質遇仙」中平籤，籤中樵夫入山砍柴，忽遇兩翁正在下棋，好奇下觀棋看得入神，山中七日世上千年。

正好說明香港司法界抱殘守缺，還自以為活在英國殖民地統治之下，拒絕去殖化，結果是與時代脫節，與國家發展大局不符，司法已到了不得不改革的時候。適逢今年9月黎智英涉及的國安大案將會開審，司法界若未能好好理解國家憲法和維護國家安全，隨時會有出人意表的結果。

總而言之，人的因素第一。回歸以來，香港種種問題，說到底都是人的問題，黃大仙為香港指點迷津，儘管指出了大方向，但何去何從，還須看港府和港人的抉擇。只要相信人定勝天，擇善固執，兔年的香港肯定充滿希望，否則，若港府冥頑不靈，有錯不改；部分港人鼠目寸光，故步自封，則再多的機遇也未能把握，徒然浪費心機，不可不戒！