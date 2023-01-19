世界視線：中老鐵路推動　中南半島安穩

中國南方的防衞是東南亞，在邊境接壤的是越南、老撾與緬甸。老撾、緬甸與中國是命運共同體關係，加上同屬命運共同體的泰國與柬埔寨，中南半島5國，已佔了4國。越南與中國關係，因歷史上有太多的恩怨，並不穩定，但其餘4國與中國親近，尤其是越南西邊的老撾與柬埔寨，一直是越南的心腹大患。

自中南半島擺脫法國獨立後，越南與老撾共黨屬兄弟之交，後來越南侵佔柬埔寨，目的不一定是要稱霸，而是鞏固後防。但如今，柬埔寨親華，老撾亦在越南與中國之間保持對等關係。中南半島多山嶺河流，內陸交通不便，其中老撾更為封閉之地，這亦是其長期落後的原因；它的出海口不是南下柬埔寨，便是東出越南，但以出越南最為短程和方便。越南的經濟發展也勝柬埔寨，但湄公河河運之利，使老撾在貿易上偏向泰國。

老撾的發展問題主要是交通，因而中老鐵路（由昆明至萬象）在2021年12月運行之後，老撾的形勢大為改變。

一方面，陸路交通由萬象至昆明過往歷時一天有多，現時鐵路（客貨兼運）只需4個小時，使中老交通勝於老撾與泰國、越南、柬埔寨交通。中老貿易大增，中國取代泰國成為老撾的最大貿易夥伴。與此同時，中泰鐵路正在興建，要接上萬象；另萬象至越南中部深水港永昂港的鐵路也在籌建，未來5至10年裏，老撾的萬象大可成為中南半島的物流中心。昆明南寧一帶便可通中老鐵路而四通八達，有利中國與各國貿易及交流，更有利老撾發展，推動與泰越柬的邊境地區的經濟融合，可以使各國在今後利用中國的市場、技術、資金與人才共同發展，也根絕中越競爭矛盾的根源。

另一方面，中老合作的水電發展，開發老撾在湄公河龐大的水電資源。老撾的發電八成出口中國、越南、泰國、柬埔寨，正計劃擴至馬來亞半島，實現老撾作為「東南亞電池」的鴻圖大計。這是一舉三得，老撾得利，全區得清潔能源，減少依賴石油，可以平穩的成本支持工業化發展，這絕不是西方策動的反水電河壩環保組織所可阻撓。

西方媒體說老撾債重，但一半以上來自中國，用於中老鐵路，既有收益，日本估計最樂觀的是可3年收回成本。近期老撾貨幣貶值，只是暫時困難，中老鐵路的收益應可紓解困境。

研究所所長 陳文鴻