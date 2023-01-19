中國與印度是全球人口最多的國家，論經濟規模，中國與印度都足以與歐美競爭。當美國拉攏歐盟，中國與印度亦應合作。中印合作可抗衡美歐的聯盟，確立國際經濟與政治多元化的基礎，不會讓美國挾持歐盟稱霸全球。政經多元化的效果是可避免美國霸權在經濟壟斷，破壞戰後建立起來的國際自由貿易體制，後者是經歷英美霸權上百年之後才真正地逐步建立起來。

中印同屬亞洲文明古國，印度是從殖民地克服過來，中國則戰勝半殖民主義，二者同受歐洲殖民主義的傷害，應可敵愾同仇。中國不應因英印帝國的歷史而歧視印度，反而應從印度歷史上抗拒英國帝國主義中找出兩國反殖鬥爭的共同點和不同的成功道路。

印度經濟發展的道路與中國不同，但按現時的發展趨勢，將可成功地脫穎而出，成為與中國並列的製造業大國、經濟大國。它的成功經驗將會是發展中國家的另一成功範例，與中國的道路同樣可供其他國家參考，讓各國從中認識印度政治社會經濟制度的優劣取捨之處。

以印度今後發展的實力，一是它偏向任何一方都會衝擊國際上的政治平衡，不限於地緣政治，而是國際全域。二是印度若是堅持國際公義，亦足以與其他國家一起維護和改革國際治理體制，使之從偏向歐美霸權而轉而向發展中國家傾斜，庇護後者的發展。

中印攜手，一是在國際經貿中佔巨大比例，舉足輕重。二是政治軍事上不會再讓歐美分而治之，反而是合力可在國際上阻止歐美的橫行霸道，保衞地區和平，維護弱小國家。中印作為新興國家的代表，更可聯結其他新興國家、金磚國家、上海合作組織以至G20等來全面顛覆歐美帝國主義建立的格局。俄羅斯、伊朗在地緣政治、經濟都有巨大作用，中印俄伊合作，不需結盟，加上南非、巴西、墨西哥、沙特阿拉伯，足以重新建立國際的多元而又公平的新格局，抑壓美國挾持歐盟對世界的軍事威脅，把美國霸權主義的戰爭（包括金融、貿易戰爭）打敗，不讓其破壞世界和平發展，防止美國民主制度走向專制，一如歷史上羅馬共和國蛻變為帝國。

中印合作要求中印政府與社會拋棄西方刻意製造出來兩國之間的偏見和敵意，一如德法之於歐盟，主動消除分歧，以全球大局為重。