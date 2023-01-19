台灣當局對俄烏之戰十分關注和緊張，他們更是把眼睛盯着大陸，看看大陸會從這場戰爭中總結甚麼經驗，用之於今後台海之戰和武統。台灣當局一直當正自己是烏克蘭，大陸是俄羅斯，他們也十分着緊美國對烏克蘭的軍援和態度，以此研判美國對「大陸犯台」時會持甚麼態度。

台灣「外事部門負責人」吳釗燮日前接受外媒訪問時說，北京將借鑑俄羅斯攻打烏克蘭受挫的經驗，從而強化自身不足，為日後攻台作好準備。他說，台灣將積極提升戰力，而台海之戰也會讓北京嚴重受傷。吳釗燮聲稱，台灣深受烏克蘭全民堅定抵抗俄羅斯的決心所啟發，並會借鑑基輔「以小博大」的戰略。

俄烏戰爭初始，台灣信心滿滿，認為以滔滔海峽、地理環境之屏障，大陸要打台灣比俄羅斯打烏克蘭難得多。然而佩洛西竄訪台灣，解放軍海空實戰大包圍，一下子軍機、戰艦衝破「中線」，直逼台灣上空和海岸線，導彈從台灣上空呼嘯而過。此後幾個月，這類軍事舉動幾乎日日在台灣海空上演，台灣再不敢吹噓其「天險」防衞如何固若金湯了，現在改口說是要「精準打擊」、要「以小博大」、要「不對稱作戰」、要「打巷戰」，要堅守到美軍馳援，「來個中心開花」、「內外夾擊解放軍」……

俄烏戰爭以來，為了穩住台灣那顆玻璃心，為了強化「以台制華」，威脅中國，為了表明自己有能力同時進行兩場戰爭，顯示自己霸權不衰，美國加大了對台灣的售武和軍援，拉攏整合日韓澳印「共同維護台海安全」，還拉來英國、法國、加拿大海軍「助威」，給台灣大派定心丸，以為自己被納入「印太戰略」、參加甚麼「環太平洋軍演」就能對抗大陸，「謀獨」成功。然而，山姆大叔整色整水了一大堆花架子，就是不鬆口「出兵護台」。其實大家都清楚，美國不敢在俄烏戰中出兵，又怎敢在台海戰中出兵？