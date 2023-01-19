中國去年人口減少85萬，是61年來首次負增長，也許意味着中國人口已過了最高峰值，這是長達30年低生育率導致的必然結果，也是世界上許多國家面臨的普遍現象。但部分西方媒體又乘機大做文章，聲稱中國將進入一場「人口危機」，總有一天沒有足夠的適齡勞動力推動經濟高速增長，甚至認為中國政府在處理國際事務、台灣問題以及人權問題會變得投鼠忌器云云，可謂奇談怪論。

西方媒體總是拿着放大鏡甚至哈哈鏡看中國，任何問題都看成大問題，任何事情都誇大成執政危機或生存危機。當中國人口持續增長時，他們不斷鼓吹「黃禍」；當中國人口輕微減少時，他們轉而渲染「人口危機」。總之所有與中國有關的事情都是負面的、陰暗的，這就是西方的邏輯。但他們似乎忘記了，中國人口超過14億，比美國、歐洲乃至整個西方陣營的人口總和還要多，為何會有人口危機？為何會缺乏勞動人口？

正如專家指出，現在就下定論認為中國人口進入「負增長階段」為時尚早，只有當人口負增長成為常態後才能定義為負增長階段，未來幾年中國人口將會在「零值」上下徘徊，所以不能輕言人口紅利消失。退一步說，即使中國真的進入人口負增長階段，總人口仍將長期維持在龐大的規模，到2035年還將超過14億，2050年仍有13億以上，人口危機云乎哉？

人口規模龐大意味着市場規模龐大，隨着經濟持續發展，居民收入不斷提升，消費能力自然水漲船高。近年中國政府強調以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，正是基於這種底氣。當今世界也只有中國才有能力和條件實現內外雙循環，因為中國既有龐大的市場規模，又有完整的產業鏈。印度顯然也正朝着這個方向發展，其人口規模甚至即將超過中國，但產業鏈以及基建、教育、醫療等各項條件都遠遠不如中國，要成為真正意義上的經濟大國，還有漫漫長路。

當然，人無遠慮，必有近憂。隨着生育率長期維持在低水平，中國人口發展確實面臨一些結構性矛盾，尤其是社會趨向老齡化，這是不能不正視的問題。這些年當局積極鼓勵生育，可惜收效不大，畢竟生活和教育成本不斷上升，嚇怕了不少家庭。如何化解這些矛盾，是執政者必須認真考慮的問題。