踏入2023年世界並不和平。儘管國家主席習近平揚言「太平洋夠大，容得下中美兩國」，但美國壓根兒不容許中國與它平起平坐，千方百計遏華，令原本可以平靜的太平洋波譎雲詭。在這樣的背景下，美國國務卿布林肯下月初訪華，會談出個好結果嗎？

美媒報道，布林肯將於2月5至6日訪問北京，與外長秦剛舉行會談。外交部發言人汪文斌在例行記者會回應有關提問時稱，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就具體安排保持溝通，顯然只是一般客套之詞。與此同時，正在瑞士訪問的國務院副總理劉鶴與美國財長耶倫會談，為布林肯訪華前摸底。美媒提到，布林肯此行將和北京討論俄烏戰爭、北京核武庫、釋放遭關押的美國公民，以及推動雙邊最高層對話。

其實來說是非者，便是是非人。俄烏戰爭的始作俑者是誰？正正就是美國，只要美國肯收手，這場代理人戰爭早就打不下去，干中國底事？至於所謂北京加速核武庫擴張，對比美國更是小巫見大巫，美國的核彈頭數量是中國的多倍。只准美國擁核，不准中國發展，究竟是何道理？

中國一直強調國與國的關係必須平等，而且說到做到，最近之所以祭出拒絕向日韓公眾簽發赴華簽證，皆因這兩個國家藉防疫大玩針對、大搞種族歧視，故提出對等反制。中國已講得好清楚，中美關係發展的大前提是相互尊重、和平共處、合作共贏；堅持對話而非對抗，雙贏而非零和，問題是，美國聽得入耳嗎？美國從來只求獨贏獨尊，自己有需要就求中國合作，無需要則打壓，中國早已看透。最近中國持續大舉拋售美債，持倉創12年最低，全球貨幣體系去美元化勢必加劇，這恐怕才是布林肯訪華的其中一個主要原因。