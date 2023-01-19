兩軍對壘，須將遇良才、工力悉敵，這場仗才有看頭，最怕是碰上豬一樣的對手，自己能力不濟，還以為很了不起，讓人看在眼裏，真不知該惱抑或該笑。解放軍與台灣軍隊對陣，正好就是遇到上述的可笑場面，台軍一向不知自量，號稱裝設了先進的「鋪路爪」雷達，能夠監測大陸空軍的一舉一動，但事實證明，那全是空言吹噓。

去年8月，美國眾議院前議長佩洛西不顧北京反對，堅持竄訪台灣，此舉徹底觸怒了大陸軍方，由那時起，解放軍便不時圍台演習，一舉跨越了所謂的「台海中線」。大陸多款戰機、無人機，在台灣的空域頻繁出現，台軍拿人家沒法，惟有退而求其次，不斷自吹自擂，說解放軍來犯的所有戰機，每一種型號，以至每一樣動態，都逃不過鋪路爪雷達的監察。他們為怕別人不信，便將解放軍派出過的所有戰機類別，都一一列舉出來，以顯示台軍當真具有金睛火眼。

然而孫悟空的所謂金睛火眼，用來看小怪小妖還勉強可以，一旦碰上如來佛，佛祖隨便伸出五根手指，那孫悟空便完全看不出個所以然來。近日，一位解放軍殲20隱形戰機的飛行員，終於忍不住在中央電視台講出真相。他說自己駕駛着殲20戰機飛抵台灣，俯瞰寶島的山脈，感受祖國山河的壯麗……

這位機師的言論，其實是有深意存焉。早前台灣軍方自以為精明，曾如數家珍地列出解放軍各類來犯的戰機，但是數來數去，卻從沒說過台灣空域上，曾出現殲20戰機。究其原因，是因為殲20具有隱形能力，運用時就像如來佛的手掌，神妙無方，對手根本無從應付。以此觀之，兩岸的軍事力量相差何啻霄壤，台軍再強，終究也是逃不出解放軍的五指山。