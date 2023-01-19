英國警隊爆出大醜聞，一名倫敦大都會警員承認2003年至2021年間強姦及性侵共12名女子。大都會警方形容這是警務上史無前例的案例，並稱當局未能及時知悉事件，錯過將被告逐出警隊的機會，讓受害者持續受苦，就此公開致歉。值得留意的是，以往開口閉口「黑警」的黃人，移英後竟對切身問題視而不見，莫非集體染上新冠，喉嚨有如刀割不便發聲？抑或黃人以為警隊的壞分子全被倫敦大都會警方招攬，生活在窮鄉便可自我感覺良好？

據英國《每日郵報》2019年報道，2015年至2019年5月，全英有913名警員被捕，當中涉及14宗強姦、142宗性侵、320多宗暴力事件，至少48人被判監，283人因被捕而遭解僱，137人辭職或退休。換言之，因犯事而被攆出警隊者僅略高於被捕數字的一半，英國警隊對犯事之徒格外開恩，讓受害者持續受苦由來已久，情況絕不理想，這多少解釋了何以2021年，竟驚爆33歲夜歸女子埃弗拉德遭48歲警員庫曾斯以截查為名，禁錮、強姦、勒斃再燒屍，如此喪盡天良的案件。英國警方監管警員不力，絕對難辭其咎。

英國監警機構曾發表報告，指倫敦警隊部分警員間充斥「可恥的」厭惡女性、歧視、性騷擾和偏袒等問題。警隊中竟出現此等思想偏執之人，試問包括移英黃人在內的一眾女性民眾，豈有不危險之理，惟當日在香港聲淚俱下指摘港警性侵的黃人，為何仍不在英倫發起「譴責英國警方對市民施暴」，莫非正忙於搞農曆新年市集？英國警方近日突擊搜查約千名住戶，打擊網上連結及以盒子非法睇波，在劫案、警隊內部問題多多夾擊下，移英黃人與英國警方卻關心睇波，合繪了一幅末世荒唐畫面。