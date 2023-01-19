本港旅遊業冰封3年，現時隨着疫情影響減退，政府進一步放寬入境限制及檢疫安排，與內地通關逐漸復常。然而從數據看，出境旅客的印花徵費在去年12月升至近64萬元，比率僅有疫前30%，而去年第4季訪港人數亦只佔2018年疫前的2.4%，業界復甦之路仍然漫長，政府需加強力度扶助旅遊業，並盡快與內地毋須核酸檢測全面通關。

要恢復旅遊業，香港交通運力是否足夠為關鍵問題之一。但過去3年，營運跨境客運的企業流失大量員工，過千輛旅遊巴停泊在「巴士墳場」，數百艘渡輪停在海上。要重啟業務，企業不單止要重新招聘人手，也要投資激活閒置3年的車船。惟業界估算，包括機器檢修、安全檢驗、兩地保險費用等，每輛旅遊巴耗費近10萬元，每艘船隻更是耗費以百萬元計，這對正苟延殘喘的企業來說，實在難以負擔。

筆者昨日於立法會大會就加快本港旅遊業復甦提出質詢，要求政府認真考慮推出新的持續支援措施。為協助旅遊業復甦，政府應設立復業基金，為業界招聘人手回流、交通工具維修等方面提供資助，同時設立培訓旅遊業人才專項基金，補貼企業培訓並增加人手。為吸引遊客，政府亦應重塑本港旅遊形象，包括推出優惠和推廣活動、舉辦和支援多項大型國際盛事及活動、邀請全球旅遊媒體和意見領袖訪港等，並訂立相關時間表；亦可再推出旅行社鼓勵計劃，提供經濟誘因，增加吸引力。

旅遊業作為本港四大支柱行業之一，政府有必要扶助業界發展，以帶動整體經濟回復。現在旅遊業終於看見復常曙光，期望政府正視業界需要並採納上述建議，讓業界在復甦的道路上急起直追。