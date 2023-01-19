立法會各個事務委員會未經內會討論，便由秘書處單方面作出自回歸後大倒退的議事記錄兩項變更：一是由委員會會議實名記錄議員更改為「一名委員」或「部分委員」，沒實名記錄議員說了甚麼、提出過甚麼的會議記錄，降格到地方性區議會記錄，令人憤怒！另一項改變，對議員投票也沒實名表決記錄，簡直是豈有此理！不知是次倒退變更，出自何人的主意？

立法會秘書處解釋是優化會議記要、精簡歸納和整合與會者發言的重點，說是方便公眾、議員和官員更容易掌握會議流程及討論要點和回應。如此粗暴閹割特區立法會行之有效的嚴謹議事記錄制度，簡直荒謬！說到底，兩項單方面倒退的自閹，只是不利市民對議會和議員以及官員的監督、有效問責及追責，只是有利慵懶的官員卸膊避責推諉，只是方便有心躲懶的議員逃避市民監察，只是有利立法會秘書處可草草了事，區議會的會議記錄歷來就是如此撰寫，倘立法會倒退到區議會般，便是對愛國者治港制度產生的立法會蓄意毒化和矮化。

筆者20年在區議會加5年市政局和12年立法會的服務經歷，可證明立法會委員會式記錄能有效監察，而區議會式記錄則幫助官僚卸膊兼養懶議員。

首先，議員有甚麼提出，官員有甚麼回應，有記錄的話便可以清晰問責，即使有對錯是非，日後亦可跟查，各方不能含糊其詞，市民亦可清晰追究和追責，可以「票債票償」作出民間對議會的監督。其次，簡化記錄成官員卸膊絕橋。在區議會，官僚為拒絕議員的建議，往往便拿記錄只說一人提出，無人支持或附和為由便「閂門」。再者，不實名記錄議員投票，怎體現民主監督？倘立法會不糾正亂作為，自閹自廢武功則等如自戕。