中美兩國喺新一年繼續在台灣問題上展開角力，美國國會共和黨參議員楊恩近日率團訪問台灣，指共和、民主兩黨同意強化美台關係。另一方面，有消息指美國國務卿布林肯將於下月5日至6日訪問北京，與中國大陸新任外長秦剛見面；中國大陸外交部稱正就有關具體安排保持溝通。

台海問題近排又被炒熱，有美國智庫發表長達165頁報告，推演台海如果喺2026年爆發戰爭，而美國、日本、台灣會共同抗衡中國大陸，美國及其盟友將損失大批戰艦、戰機及數以千計軍人，台灣經濟亦將被摧毀。阿哥，兵凶戰危，損兵折將、戰艦被擊沉、戰機被打下，亦阿媽係女人，講出嚟都嫌嘥氣；最可笑就係推算中國大陸喺多個情景估算中都會戰敗，因此會動搖中共嘅執政地位！

毛澤東說過：「要破除迷信，不論古代的也好，現代的也好，正確的就信，不正確的就不信，不僅不信而且還要批評。」這才是科學的態度！中共從一窮二白發展到今天成為世界第二大經濟體，綜合國力勁升，正是撼山易，撼中共政權難！

老美等一廂情願，自己國家內外交困，今時唔同往日，連出兵援烏都無能為力，連沙特阿拉伯都唔聽佢支笛，北韓當佢係紙老虎，好心就少廢噏幾句，畀世界多點清靜吧！呢，反而澳洲前總理陸克文曾指出中共二十大後，連任總書記嘅習近平施政重點將着眼於國家安全而非經濟成長！面對美國的敵意有增無減，中國又怎會有一刻鬆懈！

如今美國及西方一味對中國「喊驚」，充滿冷戰思維！呢種用冷戰時期兩大敵對軍事集團對抗而非平等協商嘅思維模式處理國際問題，其實相當無知！與其到處瞎折騰，不如先搞好自己嘅民生經濟吧！