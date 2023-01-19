最近，內地一批「磚家官員」屢屢挑戰老百姓的智商和情緒底線。先是人民銀行黨委書記兼銀保監會主席郭樹清表示，要將當期總收入最大可能地轉化為消費和投資，開發更多適銷對路的金融產品，鼓勵住房、汽車等大宗商品消費。而後，中國房地產集團原董事長孟曉蘇更是語不驚人死不休：中國老百姓去年存款增加了15萬億元，如果拿出三分之一的存款來買房，中國經濟就能達到歷史最新高度。

經濟學上有多個概念，無論是「生命周期假說」，還是「持久收入理論」，其相似之處在於都認為消費決策並不取決於當期收入，而取決於一生的收入，消費者需要根據一生的收入情況來規劃消費。只有人們相信未來能賺到更多的錢，才敢消費。

如今老百姓最需要的，並不是有人高高在上來指點怎麼花錢消費，而是怎麼賺錢養家餬口。要想讓老百姓消費，首先要有完善的社會保障機制來兜底，要讓老百姓對經濟發展「錢景」有穩定預期。然而，這恰恰是當前最缺乏的。3年封控、打壓民企、圍剿資本，令經濟一片蕭條，失業率之高創歷史紀錄。無休止的核酸檢測，掏空了醫療保險；匪夷所思的封控，透支了改革開放以來積攢的家底。

更致命的是，野蠻封控與無序放開，大大加劇了老百姓的不確定感，堪稱是改革開放40多年來信心最低迷的時期，絕大多數群體都成為犧牲品。沒有工作，誰有錢消費？沒有信心，誰夠膽消費？至於說到社會保障，連一片退燒藥、一包口罩都需瘋搶，遑論其他。

這種情況下，所謂將當期收入最大化轉化為消費，甚至鼓吹傾囊買房，便實在是不負責任的餿主意。消費的源頭是就業和收入，捨此，刺激消費就是無本之木，無源之水。儲蓄率連創新高，反映的正是老百姓對未來愈加沒有信心。這些存款，是老百姓用來保命、養老、防病、救急的血汗錢。

最近，國家統計局公布人口數據，去年出現60多年來首次人口負增長。當年計劃生育時代，野蠻強迫孕婦墮胎，而今又開始鼓勵生育；前幾年千方百計限購、加稅、抬高房貸門檻，如今又鼓吹房地產消費的支柱作用；野蠻封控時，動輒對老百姓鐐銬打罵，以破壞抗疫為名投進監獄，無序放開後又任由傳染肆虐，宣稱「個人是防疫的第一責任人」。

那麼，老百姓如果現在響應號召，將當期收入全部消費，花光存款「買房愛國」，將來沒有飯吃之時，專家恐怕又會站出來宣稱「個人是消費的第一責任人」，任你自生自滅。古有晉惠帝「何不食肉糜」，而今又有孟董「何不買房子」。他們高官厚祿，享受國家分配大宅、高額退休金、公費醫療，完全脫離底層實際，將老百姓當成用來隨意消耗的「人礦」、任意操弄的工具。只是經過這3年的折騰，老百姓「一朝被蛇咬，十年怕井繩」，沒那麼容易上當了。