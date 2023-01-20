對烏克蘭戰爭，國際要求和談的聲勢漸大。一方是歐盟內部民眾與部分政治勢力的要求，主因是戰爭帶來生活費用危機，更且戰爭的意義愈來愈顯得對歐洲有害無益。僅為所謂歐洲價值的口號而不去考慮歐洲長期安全與和平，僅有利於美國的霸權，歐盟反成犧牲。另一方面是公開在西方媒體的報道，是中印兩國分別督促俄羅斯和談。但中印的壓力不會只加諸俄羅斯身上，變成為美國西方游說。中國特別說理解俄羅斯的行動，便不是把戰爭責任完全推諉於俄羅斯。印度上星期的「全球南方聲音」會議上總理莫迪強調要和平解決國際紛爭，也是針對烏克蘭戰爭。中印的表態在新興大國與發展中國家中有廣大的支持。

不過，戰爭的和戰決定於戰場上的直接參與者，俄羅斯表明願意談判，沒有定下立場，當然也不會是在談判中必然讓步。烏克蘭政權則全無誠意，背後是美國加強供應大殺傷武器到烏克蘭。美國便是堅持戰爭，所謂支持烏克蘭戰至最後一個人。在國際要求談判的氣氛中，美國加大對烏的軍援，顯然是對着幹，反映它對戰爭的堅持與執着。看來俄羅斯不敗，美國不會罷休。

近日戰場形勢似是俄羅斯扭轉被動，主動進攻，且有斬獲。俄羅斯指揮人事與組織變動，也似是準備將新入役的軍隊加入戰場開展大戰。特別是在白羅斯的俄軍調動，未必重複戰爭初期突襲基輔，卻是防範波蘭在烏克蘭軍隊失敗時入烏公開參戰。波蘭政壇與社會一直打算收復烏克蘭西部的波蘭故土。烏克蘭政權不敗猶可，若一敗，波蘭便多會乘機以抗俄名義侵佔。俄羅斯在白羅斯邊境陳軍，應有阻嚇以至必要時出兵抑制波蘭入侵的準備。

烏克蘭現時的形勢，烏軍部分精銳被圍，軍火糧食短缺，大有被圍剿可能。整體軍力消耗過大，與俄軍的規模對比已趨劣勢。去年年底的反攻已再衰三竭，只等待俄軍的大攻勢，今後兩個月會是決戰。但戰場關鍵是俄軍不能敗，美國亦不願敗。烏軍失利，端看美國會再投入多少武器資金，和烏軍是否可利用來扭轉敗局。但俄羅斯有核阻嚇，美國不敢攻擊俄境，歐盟亦會牽制美國，這就會減少美國挽救烏軍潰敗的能力與選項。俄軍戰勝，當只守着公投歸俄的四個州，那時便是停戰談判的時刻。烏克蘭戰爭便多會循韓戰模式演變。